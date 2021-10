Koronatilanne jatkuu vakavana Soiten alueella. Viime viikon (vko 41) aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 75 uutta koronavirustartuntaa. Suurin osa tartunnan saaneista oli rokottamattomia tai vajaan rokotesarjan omaavia. Viime viikolla todetuista tartunnoista noin puolet todettiin jo ennestään karanteenissa olevilla.

Koronavirustartuntoja esiintyy pääosin nuorilla: eniten koronavirustautia todettiin alle 10-vuotiailla ja 10-19-vuotiailla. Keski-ikä tartunnansaaneiden keskuudessa on tällä hetkellä 23,5 vuotta. Suurin osa tartunnoista on perheen sisäisiä tartuntoja ja erilaisissa tuttava- ja sukutapaamisissa tapahtuneita tartuntoja.

Epidemia leviää lasten ja nuorten keskuudessa. Koronan takia sairaalahoitoon joutuu kuitenkin useimmiten aikuisia, joilla on iän tai perussairauksien vuoksi heikentynyt vastustuskyky. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa 7 koronaviruspotilasta.

Koronan jäljitystyötä suunnataan jatkossa pitkäkestoisiin altistumisiin. Karanteeniin määrätään lähtökohtaisesti vain samassa taloudessa asuvat tai muut pitkäkestoiset ja tiiviit lähikontaktit, jotka ovat vailla täyttä rokotussuojaa.

Koronaviruksen tilannekuvan tunnusluvut on päivitetty:

Tartuntoja viime viikolla: 75 (viikko sitten 57)

Sairaalahoidossa: 6 koronaviruspotilasta

Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 132 (viikko sitten 98)

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 171 (viikko sitten 127)

Koronavirustesteistä 4,9 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 4,1 %)

Tartuntaketjujen jäljitettävyys 85 %

Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 4 K-PSHP:n alueella

Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: leviämisvaihe

Koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa:

13.10. klo 15-16 Nissen, Kokkola

13.-15.10. klo 10-22 Kahvibaari, Kannus

14.10. klo 11-11.30 Finnspring ruokala, Toholampi (Härkäneva)

15.10. klo 10.30-11 Halpa-Halli, Kannus

15.10. klo 12.15-12.45 JP-valinta, Toholampi (Sykäräinen)

16.10. klo 12.30-13 Prisma, Kokkola

16.10. klo 14.30-15 S-Market Halkokari, Kokkola

16.10. klo 15-15.30 Lidl Keskusta, Kokkola

Väestön koronavirusrokotukset etenevät Soiten alueella. Rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Kolmas rokotusannos on saatavilla immuunipuutteisille yli 12 vuotta täyttäneille sekä sote-henkilöstölle.

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 86,4 %. Toisen rokotusannoksen on saanut 79,6 % alueen yli 12-vuotiaista. Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 73,8 % väestöstä ja toisella annoksella 65,7 %.

Koulurokotusten ansiosta 12-15-vuotiaiden rokotuskattavuus nousi viime viikolla peräti 6,4 % ja rokotuskattavuus on tuossa ikäluokassa nyt 70,4 % ensimmäisen annoksen osalta.

Tämän viikon aikana Soite lähettää tekstiviestin koronavirusrokotuksista kaikille alueen asukkaille, jotka ovat antaneet luvan tekstiviestimuistutuksen lähettämiseen. Viestissä kehotetaan hakeutumaan rokotukseen mahdollisimman pian, mikäli ei ole vielä saanut rokotetta.

Rokotusten painopiste on siirretty ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Walk-in-päivissä annetaan ensimmäisiä, toisia ja kolmansia rokotusannoksia. Walk-in-rokotuksessa on mahdollista aikaistaa toista rokotusannosta, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.

Ajanvarauksettomia rokotuspäiviä järjestetään tällä viikolla:

• ma 18.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

• ti 19.10. klo 9-15 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer

• ti 19.10. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

• ke-pe 20.-22.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

• to 21.10. klo 12-16.30 Perho terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer

• to 21.10. klo 16-19 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer

• to 21.10. klo 8.30-15 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer

• pe 22.10. klo 9-15 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer

• pe 22.10. klo 16-20 K-Citymarket, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna

• pe 22.10. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer

• la 23.10. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna