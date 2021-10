Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Ei nimi marjaa eikä yhtiötä pahenna – Hilla, lakka, suomuurain, lintti, hillu, hillukka, valokki, nevamarja....

Suomuuraimella on listattu olevan yhteensä 145 eri nimitystä. Nimet vaihtelevat monin paikoin muun muassa marjan kypsyysasteen mukana. Hilla, lakka, suomuurain, lintti, hillu, hillukka, valokki, nevamarja...Minulle se on ilman muuta lintti.

KPK Yhtiöt päätti ylimääräisessä yhtiökokouksessa vaihtaa nimensä Hilla Groupiksi.

Kun ensi kerran kuulin uuden nimen, myönnän ensireaktioni olleen epäuskoinen. Mitä tämä nimi kertoo alastamme, mutta toisaalta yhtiö on jo nyt varsin monitahoinen. Yhtiöllä on toimintaa paljon yli perinteisen media-alan.

Viime viikolla olimme KPK Median päätoimittajien kanssa Haapavedellä, ja eniten keskustelua käytiin uudesta nimestä. Ja voin kertoa, että aika monta puujalkavitsiä aiheesta sai. Oltiin huonojen vitsien hillatolpalla.

Tietenkin nimellä on merkitystä, mutta on myös syytä laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Yhtään uutta uutista tai kauppaa ei tehdä pelkällä nimellä. Nimi ei yhtiötä pahenna tai paranna.

Siinä mielessä nimi on jo nyt menestys, kun puhetta Hillasta on ollut eri kahvipöydissä erittäin runsaasti. Kun KPK Yhtiöt tuli muutama vuosi sitten Keski-Pohjanmaan Kirjapainon nimeksi, tuskin muutosta edes huomasi mistään. Nyt Hilla on jokaisen huulilla. Uuden nimen brändäys tuskin olisi voinut saada parempaa alkua. Nyt on sitten yhtiön markkinoinnin käsissä, kuinka hyvin nimeä mehustetaan jatkossa.

Toimitusjohtaja Mikko Luoma on tullut julkisuuteen nimen isänä. Hän on pystypäin puolustanut ja perustellut juurevaa ja mehukasta nimeä. Omassakin päässä nimi on kypsynyt jo lähes poimintavalmiiksi.

Alkuviikosta toimitusjohtaja poikkesi Lestijoen toimituksessa. Varauduimme vierailuun Jukkolan leipäjuustolla ja linttihillolla. Paikalliset herkut maistuivat ja sopivat hyvin yhteen. Samaa paikallisuutta Lestijoki-lehti ja koko Hilla Group haluavat olla jatkossa tuomassa esiin entistä näkyvämmin.