80 prosentin rokotekattavuuteen on vielä matkaa – Katso tästä perjantain tiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnassa rokotuskattavuus yli 12 vuotta täyttäneiden joukossa ei vielä täyty yhdessäkään kunnassa. Tässä perjantain rokotetilanne maakunnan kunnissa.

Ikäryhmittäin 30-34 -vuotiaista on Halsualla rokotettu 52,9 prosenttia, kun taas naapurikunnassa Lestijärvellä saman ikäryhmän henkilöistä ensimmäisen annoksen on saanut 91,7 prosenttia. Laiskinta rokotteiden ottaminen on ollut Perhossa, jossa 74,2 prosenttia yli 12 vuotta täyttäneistä on rokotuksen ottanut.

Lähimpänä 80 prosentin rokotekattavuutta on Toholampi, jossa 76,2 prosenttia yli 12 vuotiaista on saanut molemmat koronarokotukset.

Ilman ajanvarausta rokotuksen saa lauantaina Kannuksen terveyskeskuksessa, Kokkolan Citymarketissa, Perhonjokilaakson rokotuskeskuksessa Vetelissä ja Kokkolassa Prismassa. Katso ajankohtaiset tiedot täältä.

