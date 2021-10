Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Toholammin Kerttulan kentän värikäs historia, nyt ideoidaan uutta käyttöä

Kerttulan kenttä Toholammilla alkaa tulla tiensä päähän, kun uusi yleisurheilukenttä valmistuu Kuusiston urheilualueelle. Aika monella, etenkin vanhemmalla väellä, on paljonkin muistoja legendaarisesta Kerttulan kentästä. Toki siellä on pidetty ikäkausikisoja vielä viime kesänäkin, joten muistoja on ehtinyt kertyä hieman nuoremmallekin väelle.

Kerttulassa on yleisurheilu kiivaasti, ja ennen kuin Toholammin hiekkatekonurmi valmistui, Kerttulassa pelattiin usein hyvin kiihkeitäkin pesispelejä. Myös jalkapalloa on pelattu Kerttulan hiekalla.

Monilla on muistissa varsinkin paikallispelit TU:n ja Uran välillä. Silloin saattoi olla varsin kuumiakin otatuksia naapureiden välillä. Yleisömäärät olivat komeita Kerttulan puupenkeillä.

Kaikesta huolimatta parhaiten Kerttula muistetaan silti yleisurheilukenttänä. Onpa Kerttulassa aikanaan vieraillut 400 metrin olympiamitalisti Voitto Hellsten. Tuon ajan suuri urheilustara kävi Toholammilla toukokuussa 1956. Samana vuonna Hellsten saavutti pronssimitalin 400 metrin juoksussa Melbournen olympialaisissa.

Kerttulan kentän syntyhistoria on myös varsin originelli. Kerttulassa syntynyt kuuluisa taidemaalari Albert Gebhard (1869-1937) lahjoitti alueen synnyinkotinsa Toholammin nuorison käyttöön. Näin paikalle tehtiin Kerttulan kenttä. Muistolaatta lahjoituksesta löytyy edelleen Kerttulasta.

Kerttulaa on aika ajoin yritetty korjata ja paikkailla, mutta jo vuosikymmenten ajan kenttä on ollut auttamattomasti menneen ajan kenttä. Kuvaavaa on se, että otos vuodelta 1956 Voitto Hellstenistä Kerttulassa voisi ulkoisilta puitteiltaan olla otettu tänä päivänä. Kerttulan sinänsä komeat lehtikuuset ovat kentänhoitajan painajainen. Lehtikuuset tiputtavat hurjan paljon oksia ja käpyjä kentälle. Kerttulasta avautuu komea näkymä Lestijokeen. Se tosin voisi avautua entistäkin paremmin, jos lehtikuusia harventaisi.

Nyt kunta järjestää asukkaille kyselyn Kerttulan kentän tulevasta käytöstä. Olisi hieno juttu, jos Gebhardin toive saada alue nuorison käyttöön, voitaisiin toteuttaa edelleen. Nyt kannattaa vapaasti ideoida!