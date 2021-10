Koronatilanne on edelleen huolestuttava Soiten alueella. Viime viikon (vko 39) aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 41 koronavirustartuntaa. Suurin osa tartunnan saaneista oli rokottamattomia tai yhden rokoteannoksen saaneita. Koronavirustartuntoja esiintyy pääosin nuorilla: eniten 10-19-vuotiaiden ikäryhmässä. Viime viikolla koronatestejä otettiin yhteensä 1114 kappaletta ja positiivisten koronatestien määrä on 3,7 prosenttia.

Koronaviruksen tilannekuvan tunnusluvut on päivitetty:

Tartuntoja viime viikolla: 41 (viikko sitten 23)

Sairaalahoidossa: 2 koronaviruspotilasta

Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 64 (viikko sitten 61)

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 83 (viikko sitten 79)

Koronavirustesteistä 3,7 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 1,9 %)

Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80 %

Alueellinen vahva kasvomaskisuositus on edelleen voimassa Soiten alueella, koska tartunnat ovat kasvussa ja tartuntoja esiintyy pääasiassa nuorilla vielä rokottamattomilla tai vajaan rokotussarjan omaavilla. Kasvomaskit hillitsevät tartuntojen leviämistä mm. kouluissa ja oppilaitoksissa.

Väestön koronavirusrokotukset etenevät Soiten alueella. Väestön rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 85 %. Toisen rokotusannoksen on saanut 75,6 % alueen yli 12-vuotiaista. Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 72,7 % väestöstä ja toisella annoksella 62,5 %.

Aikoja koronarokotuksiin on hyvin saatavilla. Rokotusten painopiste on siirretty ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä.

Walk-in-päivissä annetaan ensimmäisiä, toisia ja kolmansia rokotusannoksia. Walk-in-rokotuksessa on mahdollista aikaistaa toista rokotusannosta, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.

Ajanvarauksettomia rokotuspäiviä järjestetään tällä viikolla:

ma 4.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

ti 5.10. klo 9-17 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

ke 6.10. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer

ke-to 6.-7.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

to 7.10. klo 8.30-15 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer

to 7.10. klo 12-15.30 Perho terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer

to 7.10. klo 13-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer

pe 8.10. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

pe 8.10. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer

la 9.10. klo 8.30-18.45 Kannuksen terveyskeskus (Lopotinkatu 2). Rokote: Pfizer

la 9.10. klo 9-13 K-Citymarket, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna

la 9.10. klo 9-18 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer

la 9.10. klo 14-18 Prisma, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna