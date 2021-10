Soiten alueella yli 12-vuotiaista 76 prosenttia on saanut toisen rokotusannoksen – Uusia koronatartuntoja ilmenee etenkin nuorten ja rokottamattomien keskuudessa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite pitää alueensa koronatilannetta edelleen huolestuttavana. Viime viikon, viikon 39 aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 41 uutta koronavirustartuntaa. Viikko sitten tartuntoja tuli viikossa 23.

Suurin osa tartunnan saaneista on ollut rokottamattomia tai yhden rokoteannoksen saaneita. Koronavirustartuntoja esiintyy pääosin nuorilla: eniten 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä, Soitesta kerrotaan.

Taudin ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden edelliseltä kahden viikon ajalta on 83. Edellinen luku oli 79.

Viikolla 39 koronatestejä otettiin yhteensä 1 114 kappaletta ja positiivisten koronatestien osuus oli 3,7 prosenttia. Viikko sitten positiivisten testien osuus oli 1,9 prosenttia.

Tartuntaketjujen jäljitettävyys on 80-prosenttista.

Maanantaina Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa kaksi koronaviruspotilasta.

Soite ilmoittaa kahdesta uudesta altistustilanteesta, jotka ovat kokkolalaisella SC ROK -kuntosalilla:

ma 27.9. klo 14–15 (ns. vanha puoli)

pe 1.10. klo 14–16 (ns. vanha puoli)

Listaus kaikista altistuspaikoista löytyy täältä.

Soite muistuttaa, että alueellinen vahva kasvomaskisuositus on edelleen voimassa, koska tartunnat ovat kasvussa ja tartuntoja esiintyy pääasiassa nuorilla vielä rokottamattomilla tai vajaan rokotussarjan omaavilla. Kasvomaskit hillitsevät tartuntojen leviämistä mm. kouluissa ja oppilaitoksissa.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä koronarokotusannoksella 85 prosenttia. Toisen rokotusannoksen on saanut 75,6 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista.

Viikon takaisesta tilanteesta luvut eivät ole paljon nousseet. Silloin ensimmäisen piikin oli saanut 84,7 prosenttia ja toisen 74 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 72,7 prosenttia väestöstä ja toisella annoksella 62,5 prosenttia.

Soitessa rokotusten painopiste on siirretty ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin, jolloin rokotukseen voi mennä itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Walk-in-päivissä annetaan ensimmäisiä, toisia ja kolmansia rokotusannoksia. Walk-in-rokotuksessa on mahdollista aikaistaa toista rokotusannosta, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.

Rokotuspäivien aikataulut löytyvät Soiten verkkosivuilta.