Korona leviää Kokkolassa ja Pietarsaaressa kiihtyvällä vauhdilla - Uusia tartuntoja yli kaksinkertainen määrä viikossa

Koronatartuntojen määrä levisi viikossa Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Luodossa kiihtyvällä vauhdilla. Kokkolassa ja Pietarsaaressa uusia tartuntoja oli yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä edellisessä tarkastelussa. Pienessä alle 6 000 asukkaan Luodon kunnassa ylettiin melkein samaan tahtiin, vaikka kunnassa koronan tarttuminen oli jo ennestään huolestuttavan suurta. Kaikki kolme kuntaa saivat yli 20 uutta koronatartuntaa viikossa. Tauti leviää niin Keski- kuin Pohjois-Pohjanmaalla etenkin rokottamien tai vastarokottujen nuorten aikuisten keskuudessa.

Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa ja alueelliset suositukset säilyvät ennallaan. Koska tartuntoja esiintyy pääasiassa nuorilla vielä rokottamattomilla tai vajaan rokotussarjan omaavilla ja tartunnat ovat kasvussa, pitää alueellinen viranomaisryhmä tärkeänä, että alueellinen vahva kasvomaskisuositus säilyy ennallaan. Eetätyösuositus on edelleen voimassa Soiten alueella, samoin Pohjois-Pohjanmaan alueella tehtävien niin salliessa.

– Tilaisuuksiin ja harrastustoimintaan osallistutaan vain ehdottomasti terveinä, Soiten ryhmä korostaa.

Soiten viranomaisryhmä toteaa, että tilaisuudet on syytä pitää mahdollisimman pienimuotoisina ja mikä mahdollista porrastaa osallistujien osallistumista.

– Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote. Tartuntojen ehkäisemiseksi on edelleen tärkeää: hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton, huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti, välttää kokoontumisia, Soite toteaa.

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty! Koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa: 22.9. klo 14.30-16.30 Prisma, Kokkola, 23.9. klo 11.30-15.00 Kirurgian poliklinikka K-PKS, 28.9. klo 20.00-20.30 K-Market Kannus ja 28.9. klo 20.30-21.00 Kannus kebab.

Pohjois-Pohjanmaa on edelleenkoronavirusepidemiassa perustasolla, Vaasan sairaanhoitopiiri on epideamian leviämisvaiheeseen.

Pohjois-Pohjanmaallakin suositellaan tapahtumajärjestäjiä kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen.

Rokotekattavuudessa on edistytty Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla rauhalliseen tahtiin. Ei olla vielä ähellään sitä, että väestöstä olisi rokotettuna 80 prosenttia kahdella rokotteella. Kuntakohtaiset erot ovat huomattavia. Rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille .

– Viime aikoina on ollut havaittavissa rokotuskattavuuden nousua etenkin ensimmäisen annoksen osalta, mikä on ilahduttavaa Koronavalmiusryhmä haluaa kiittää erityisesti Vetelin nuoria, siellä on saavutettu 12–15-vuotiaiden ikäryhmässä jo 70,5 prosenttiin rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta! Soite toteaa tiedotteessaan.,

Rokotuskattavuutta pyritään nostamaan Soiten alueella tuomalla rokotukset lähelle ja helposti saataville. Rokotuksia jatketaan alueen kauppakeskuksissa: Kokkolan Citymarketissa la 9.10. klo 9–13 sekä Prismassa la 9.10. klo 14–18. Lisäksi suunnitteilla on walk-in-rokotusten vieminen alueen urheilutapahtumiin.

Sairaalahoidossa Soitessa on kolme koronaviruspotilasta, Oulussa viisi. Oysissa on kaksi koronaviruspotilasta kriitisessä tilassa. Suurista sairaanhoitopiireistä OYS:in tilanne on jatkunut parhaana, jopa parantunut hieman siitä, minkä verran henkilöitä sairaalahoidossa. Koko valtakunnassa ei ollut viikon aikana yhtään koronakuolemaa, tiedossa saattaa olla viivettä.

Soitessa koronavirustesteistä 1,9 prosenttia on positiivisia tuloksia. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on ollut 74 prosenttia.

Koronan ilmaantuvuusluku Soitessa on 79 sataatuhatta asukasta kohti, OYS:issa 90,4, Vaasassa 102.