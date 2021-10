Soite: Kannuksessa korona-altistustilanteita keskiviikkona K-marketissa ja Kannus Kebabissa – Tämän viikon aikana on todettu jo 27 uutta koronavirustartuntaa Soiten alueella

Lestijoki

Koronavirustilanne on edelleen vakava Soiten alueella. Tämän viikon aikana on todettu jo 27 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat keskittyvät rokottamattomiin tai vasta hiljattain rokotuksen saaneisiin nuoriin aikuisiin. Tartunnat leviävät tällä hetkellä etenkin perhepiirissä sekä harrastuksissa. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kaksi koronaviruspotilasta.

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty. Altistustilanteita on ollut Kannuksessa keskiviikkona seuraavasti: 28.9. klo 20.00-20.30 K-Market Kannus, 28.9. klo 20.30-21.00 Kannus Kebab

Vielä rokottamattomien tulisi hakeutua koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Koronatestitulosta tulisi jäädä odottamaan kotikaranteeniin, jotta ei mahdollisesti altista muita koronavirukselle esimerkiksi työpaikalla.

Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa ja alueelliset suositukset säilyvät ennallaan. Koska tartuntoja esiintyy pääasiassa nuorilla vielä rokottamattomilla tai vajaan rokotussarjan omaavilla ja tartunnat ovat kasvussa, pitää viranomaisryhmä tärkeänä, että alueellinen vahva kasvomaskisuositus säilyy ennallaan. Myös etätyösuositus on edelleen voimassa Soiten alueella.

Väestön koronarokotukset etenevät Soiten alueella. Rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille.

Viime aikoina on ollut havaittavissa rokotuskattavuuden nousua etenkin ensimmäisen annoksen osalta. Etenkin nuoremmassa 12-15-vuotiaiden ikäluokassa on vielä kuitenkin matkaa 80 % rokotuskattavuuteen Soiten alueella.

Koronavalmiusryhmä haluaa kiittää erityisesti Vetelin nuoria, siellä on saavutettu 12-15-vuotiaiden ikäryhmässä jo 70,5 % rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta.