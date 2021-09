Kannuksessa kolme uutta koronatartuntaa alkuviikon aikana – Kokonaisluku nyt 88 epidemian alusta alkaen

Lestijoki

Kannuksessa on todettu THL:n tartuntatautitilastojen mukaan kolme uutta koronatartuntaa alkuviikon aikana. Kannuksessa tartuntojen kokonaisluku on nyt 88. Kalajoella ei ole lähiaikoina todettu uusia tapauksia. Kalajoella on todettu 84 koronatartuntaa epidemian alusta saakka. Toholammilla ja Lestijärvellä ei ole todettu viime viikkoina uusia tartuntoja. Molemmissa kunnissa on todettu 10 koronatapausta epidemian alusta alkaen.

Yhden rokoteannoksen on saanut 73,7 % suomalaista. Toisen annoksen on saanut 61,3% suomalaisista. Lestijärvellä ensimmäisen rokotteen on saanut 75,1 prosenttia väestöstä, Toholammilla 74,7%, Kannuksessa 71,1% ja Kalajoella 72,2%.