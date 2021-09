Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 29.9.2021 arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Koronavirustilanne on edelleen vakava Soiten alueella ja tartuntojen määrä on kasvussa. Kyseessä on rokottamattomien nuorten aikuisten epidemia. Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa ja alueelliset suositukset säilyvät ennallaan. Alueella on edelleen voimassa vahva kasvomaskisuositus.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 61 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuusluku on 79/100 000 asukasta. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otettiin yhteensä 1206 kappaletta ja positiivisten osuus testeistä on 1,9 %. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on 75 %. Viime viikolla karanteeniin asetettiin 49 henkilöä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kaksi koronaviruspotilasta.

Tällä viikolla koronavirustartuntojen määrä on lähtenyt kasvuun ja pelkästään tiistaina 28.9. todettiin yhteensä 19 koronavirustartuntaa, mikä on koko epidemia-ajan kolmanneksi korkein päivittäinen tapausmäärä.

Koronavirustartuntoja esiintyy pääasiassa rokottamattomien tai vasta hiljattain rokotuksen saaneiden keskuudessa. Tartunnan saaneiden keski-ikä on tällä hetkellä 29 vuotta. Tartuntoja on todettu eniten 20-29-vuotiailla sekä 10-19-vuotiailla. Tartunnoista suurin osa oli perhepiirissä tapahtuneita tartuntoja. Toiseksi suurin tartuntalähde on viime aikoina ollut erilaiset vapaa-ajan kokoontumiset.

Yhteiskunta on avautumassa ja koronavirusepidemiaan liittyvät rajoitukset ovat poistumassa valtakunnallisesti, mutta koronavirus ei ole häviämässä.

Viranomaisryhmän päätöksellä Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Alueelliset suositukset säilyvät ennallaan.

Koska tartuntoja esiintyy pääasiassa nuorilla vielä rokottamattomilla tai vajaan rokotussarjan omaavilla ja tartunnat ovat kasvussa, pitää viranomaisryhmä tärkeänä, että alueellinen vahva kasvomaskisuositus säilyy ennallaan. Kasvomaskit hillitsevät tartuntojen leviämistä kouluissa ja oppilaitoksissa. Myös etätyösuositus on edelleen voimassa Soiten alueella.

Viranomaisryhmä muistuttaa, että oireisena ei tule lähteä kouluun tai työpaikalle. Koronavirustesteihin pääsee Soiten alueella sujuvasti ja suositus on, että rokottamattomat tai vasta yhden rokotusannoksen saaneet hakeutuisivat viipymättä ja hyvin lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronatestiin. Koronatestin tulosta odottaessa on pysyttävä kotona.

– Suosittelemme vahvasti hankkimaan koronavirusrokotteen, sillä jatkossa taudilta on vaikeaa välttyä. Yhteiskunta on avautumassa ja koronavirusepidemiaan liittyvät rajoitukset ovat poistumassa valtakunnallisesti, mutta koronavirus ei ole häviämässä. Koronavirus on selkeästi turvallisempaa kohdata rokotettuna. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan, Soite tiedottaa.

Alueellinen viranomaistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 6.10.2021 arvioimaan alueellista koronavirustilannetta ja suosituksia.