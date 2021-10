Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tähtitieteen asiantuntija Markus Hotakaisen luentoa voi seurata Toholammilla keskiviikkona 6. lokakuuta. Luento on päivällä koska sen pääkohderyhmä ovat isoimmat alakoululaiset. Luentoa voi koulujen lisäksi seurata etäyhteydellä Toholammin kirjaston monitoimitilassa.

Halsualaisjuurinen tietokirjailija Hotakainen vierailee Toholammin kirjastossa tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen rahoituksella. Keskus rahoittaa vuosittain kahdenkymmenen lasten ja nuorten tietokirjailijan vierailut kirjastoihin ympäri Suomen. Korona-aikana vierailu järjestetään etäluentona.

Kirjailija kertoo ja keskustelee etäluennolla kirjoistaan ja niiden aihepiireistä. Hotakainen on kirjoittanut useita tähtitiedettä, avaruustutkimusta ja sääilmiöitä käsitteleviä tietokirjoja. Hän on kirjoittanut tietokirjoja myös lapsille ja nuorille. Lisäksi hän on myös suomentanut lukuisia, etenkin tähtitiedettä käsitteleviä teoksia.

Markus Hotakainen on saanut Lauri Jäntin tietokirjailijapalkinnon, Valtion tiedonjulkistamispalkinnon sekä Suomen tietokirjailijat ry:n Tietopöllö -palkinnon. Hotakaisen tietokirja Mars - myytistä maisemaksi on julkaistu myös Yhdysvalloissa - Suomalaisen tiedekirjan saaminen USA:n markkinoille on hyvin harvinaista.