Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kaikki neuvottelut eivät ole välttämättä suhmurointia tai kassakaappisopimusten tekoa

Samalla kun Korpelan Voiman voimalaitosta ja patoa juhlitaan ja kehutaan kilvan sata vuotta sitten eläneiden kuntapäättäjien visiointikykyä, kulisseissa vääntö Korpelan Voimasta jatkuu.

Riitta A. Tilus teki valtuustoaloitteen, jossa provosoivasti käytettiin sanaa kassakaappisopimus. Rohkeita väittämiä sisältävä aloite kertoi mm. Kalajoen edustajien Raili Myllylän ja Hanna Saaren olleen neuvottelemassa Kannuksessa jonkinlaisesta rotaatiosopimuksesta kuntajohtajien kesken. Myllylä ja Saari kiistävät yksiselitteisesti minkäänlaisten sopimusten teon.

Se nyt ainakin on varsin tavoiteltava ja kannatettava tavoite, että esimerkiksi Korpelan Voiman hallitukseen olisi jokin maksimiaika. Näin vältyttäisiin täysin epäterveiltä useita vuosikymmeniä kestäviltä hallituspaikoilta. Pitkäkestoiset hallituspaikat samoilla henkilöillä ovat olleet aikaisempina vuosina ennemmin sääntö kuin poikkeus Korpelan Voiman hallituksessa.

On erinomaisen hyvä asia, että kunnat neuvottelevat Korpelan Voimaa koskevista asioista. Sitä ei voi heti leimata suhmuroinniksi. Keskusteluyhteys kuntien kanssa on ollut erittäin heikolla tolalla aiemmin, nyt yhteinen sävel on ilmeisesti löytynyt paremmin. Ainoa tapa pitää Korpelan Voima itsenäisenä ja kuntien omistuksessa jatkossakin, on vetää köyttä yhteen suuntaan. Se ei tarkoita, etteikö asioihin ja päätöksiin voi suhtautua kriittisesti. On valtava ero olla rakentavasti kriittinen kuin heitellä jatkuvasti kapuloita rattaisiin eri päätöksenteon vaiheissa.

Todella kinkkistä tuntuu olevan myös Korpelan Voiman uuteen valtuustoon valtuutettujen valitseminen eri kuntien valtuustoissa. Edelleen iso osa valinnoista on pöydällä ja valinnoista on myös äänestetty. Täytyy toivoa viisautta valituille, että he näkevät Korpelan Voiman asiat laajoina kokonaisuuksina, eikä valtuustotyö mene pelkäksi kyläpolitikoinniksi.

Oli luottamustehtävä mikä tahansa, jokin muu pitää olla päämotiivina kuin pelkkä kohtuullisen mukava kokouspalkkio.

Mediana voimme luvata, että kaikki näkökulmat pääsevät esille ja Korpelan Voiman tulevia päätöksiä ja kuohuntoja tullaan seuramaan tarkasti paikallislehdessä.