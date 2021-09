Auto tuo vapautta, sanovat 17-vuotiaana ajokortin saaneet Senni Peltola ja Ella Ahokas Toholammilta – Ikäpoikkeuslupahakemukset ruuhkautuneet, jono ainakin kolme kuukautta



Vuosi sitten Senni Peltola ja Ella Ahokas olisivat tulleet kouluun, Toholammin lukioon, koulukyydillä, mutta tänään on toisin: kumpikin on tullut kouluun autolla, Peltola käyttöönsä saamallaan perheen vanhalla kakkosautolla, Ahokas serkulta ostetulla vanhalla Volvolla. Peltolalla on ollut ajokortti reilun kuukauden, Ahokkaalla pari kuukautta, heinäkuusta lähtien.