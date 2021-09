Kaupunginjohtaja Jussi Niinistön kolumni: Raasakan uusi koulu



Kannuksen kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuksen käytössä olevien tilojen kokonaiskartoitusta sekä uuden koulun rakentamista on valmisteltu jo pidemmän aikaa. Aiheen tiimoilta on järjestetty useampi valtuustoseminaari tai iltakoulu, joissa on käsitelty sellaisia asioita kuin syntyvyyttä, päivähoidon lapsimääriä, koulujen oppilasmääriä, rakennusten nykytilaa, koulukeskuksen alueen liikennejärjestelyjä ja kaupungin talousnäkymiä.