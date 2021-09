Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) kolumni: Investoinnit ovat elon merkki

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Osallistuin viime viikolla Eskolan ikkunatehtaan uuden tuotantolinjan vihkiäisiin. Moni meistä vanhemmista muistaa ikkunatehtaan Eskopuuna, jonka tarina alkoi Kannuksessa reilut 80 vuotta sitten. Toiminta alkoi jo vuonna 1939, kun Eskolaan perustetiin Keski-Pohjanmaan sementtivalimo. Sotien jälkeen 1950-luvulla toiminta laajeni ikkunatuotantoon ja muuhun puusepäntuotantoon.

Ikkunatehdasta pyörittävälle Pihla Groupille myönnettiin vuonna 2020 Kannus-Seuran kotiseututyön kunniakirja. Tunnustus meni oikeaan osoitteeseen, sillä ikkunatehdas tekee päivittäin arvokasta työtä alueemme hyväksi.

Eskolan ikkunatehtaan lisäksi Lestijokilaaksossa toimii lukuisia yrityksiä, jotka työllistävät ja synnyttävät elinvoimaa. Useimmat noista yrityksistä ovat perheomisteisia tai niillä on puhtaasti kotimainen omistuspohja. Kotimainen omistus tarkoittaa sitä, että yrityksiä kehitetään erityisellä huolenpidolla.

Moni kannuslainen ja lestijokilaaksolainen on aloittanut työuransa ikkunatehtaalla tai muussa alueen yrityksessä. Ensimmäinen kesätyöpaikka on usein se paras ponnahduslauta koko elämän mittaiselle työuralle. Työllistäviä yrityksiä on kiittäminen muun muassa siitä, että niillä riittää rohkeutta elää paikallisin voimin.

Pärjätäkseen ja uudistuakseen yritysten tulee osata myös kehittyä. Tämän lisäksi sujuvat tietoliikenneyhteydet tukevat yritysten toimintaa. Kuntien on myös edistettävä toimillaan osaavan työvoiman saamista yrityksiin. Aika monesta kunnasta löytyy myös toimivia tiloja yritysten tarpeisiin.

Uusien kaupungin- ja kunnanvaltuustojen aloittaessa työtään on hyvä nostaa esiin yrittäjyyden merkitystä kunnissa. Yrittäjyys tuo kunnille työpaikkoja, kasvua ja elinvoimaa sekä hyvinvointia. Kuntapäättäjien kannattaa panostaa yrittäjyyden edistämiseen, kannustavaan toimintaympäristöön sekä sujuviin palveluihin.

Yritykset ja erityisesti nuoret yritykset uudistavat lähiympäristöä ja viime kädessä koko Suomea. Kunnat hankkijoina voivat olla mukana etsimässä ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa näihin haasteisiin.

Lestijokilaakson elinvoimaa voidaan lisätä niin yritysten toimintaa tukevilla tilaratkaisuilla kuin myös investoinneilla. Niiden myötä kehittyvä yritystoiminta merkitsee alueellemme lisää työpaikkoja. Uusien työpaikkojen luominen on elinehto alueemme kunnille.

Tarvitsemme yritysten toiminnan kehittämiseen nimenomaan kokonaisnäkemystä. Kunnilla ja yrittäjillä on oltava keskusteluyhteys. Yrittäjyyden kehittäminen onnistuu vain ja ainoastaan yhteistyöllä.

Usko ja luottamus alueen elinvoimaisuuteen ja kehitykseen myös jatkossa, ilmenee parhaiten uusissa investoinneissa. Investoinnit kertovat aina elävästä alueesta.

Mika Lintilä

Toholampilainen elinkeinoministeri