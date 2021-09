Kaupunginvaltuutettu Jyrki Veijolan (kesk.) mielipide: Kannuksen koulua ja koulukeskusta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

On hienoa huomata, että kouluasia on niin laajasti kiinnostava. Valtuuston suuren enemmistön yli kaikkien puoluerajojen päättämänä asiaan on otettu aikalisä. Uusi valtuusto hyväksyi aloitteen valmistelun keskeyttämisestä tilapäisesti, koska valtuuston pitäisi tehdä päätös useiden miljoonien eurojen käyttämisestä koulukokonaisuuteen.

Moni valtuutettu on kokenut hankalaksi hankkia ja koota tietoa viranhaltijoilla ja työryhmissä valmistelussa olevien asioiden sisällöistä ja taustoista. Siksi valtuusto halusi ottaa nopean aikalisän. Valtuusto haluaa lisäksi linjata myös valmistelun tavoitteet. Valtuusto tarvitsee konkretiaa päätöksenteon perustaksi.

Konkretiaa syntyy sillä, että yksittäisten valtuutettujen erillisten tiedonhankintatöiden sijaan koko valtuusto saa kerralla ja kootusti perustelut ja vertailulaskelmat työryhmistä, lautakunnista ja kaupunginhallitukselta sekä virkapäätöksistä asian valmistelussa.

Valtuustolle onkin tietoa tulossa. Siitä kiitos kaikille valtuustoseminaaria valmisteleville. Tietopaketin käsittelyn jälkeen valtuusto voi linjata mitä ja miten tehdään sekä paljonko siihen voidaan käyttää rahaa.

Demokratian ja Kannuksen tavoitteiden kannalta nostin aloitteelle Raasakan kouluvalmistelun sivussa valmistelussa olevan koulukeskuksen kaavoittamisen, ns. kampushankkeen. Menettelynä asioiden valmiiksi kaavoittaminen lähestyy toteuttamispäätöstä. Siksi uusi valtuusto haluaa ottaa koulukeskusasiaan ja sen valmisteluun kantaa ja linjata miten asiaa viedään eteenpäin.

Raasakan kouluasia itsessään on kiireellinen päätettävä ja päätetty sisältö on vietävä urakkakilpailutukseen nopealla aikataululla.

Jyrki Veijola

kaupunginvaltuutettu (kesk.)