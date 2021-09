Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kansalaisopiston kursseille on juuri nyt iso tilaus

Kansalaisopistojen kurssit alkavat jälleen ensi viikolla. Opinto-ohjelmissa on jälleen varsin monipuolinen kattaus kurssitarjontaa. Jokaiselle löytyy jotakin, ja jos ei omalla paikkakunnalla ole sitä mieleistä kurssia, niin naapuripaikkakunnalta saattaa se oikeanlainen kurssi löytyä.

Laajasta KanTo kansalaisopiston tarjonnasta voi poimia uutuuksina mm. ukulele-kurssin, alakouluikäisten sirkuskoulun ja teatteripajan. Sukututkimus kiehtoo yhä useampia ihmisiä ja siihenkin apu löytyy kansalaisopistosta. Perinteisesti kansalaisopistolta löytyy kaikenlaisia kädentaidon kursseja. Painotusta löytyy tänä lukuvuonna myös puutarha-aiheisiin. Liikuntapuolen kursseilta löytyy joogaa monessa muodossa, kuten hathajoogaa, metsäjoogaa.

Kansalaisopiston merkitys kansalaisten sivistäjänä on kiistaton. On tärkeää erityisesti maaseudulle, että kansalaisopistot ovat kaikille avoimia, eikä niissä ole pääsyvaatimuksia kuten pääsykoetta.

Vaikka kansalaisopistojen perustehtävä on sivistyksellinen, on sillä myös tässä ajassa vieläkin tärkeämpi tehtävä. Korona-aika on laittanut ihmisten sosiaaliset kontaktit minimiin. Kansalaisopistot antavat sitä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen voimaa, jota ilman olemme joutuneet olemaan puoli toista vuotta.

Kansalaisopistojen piirit keräävät taas yhteen niin vanhat kuin uudet toimijat. Yhdessä oppiminen on se voimavara, joka selittää osaltaan kansalaisopistojen pitkän historian.

Toki etäkurssit ovat käteviä, mutta mikään ei voita sitä aitoa kontaktia oppilaan ja opettajan välillä. Nyt kun hallitus on muutenkin avaamassa yhteiskuntaa rajoituksista, on oiva aika aloittaa myös uudessa kansalaisopiston piirissä uusi harrastus tai viritellä vanha harrastus uuteen kukoistukseen.

Kannattaa olla myös aktiivinen kansalaisopistojen suuntaan. Kuntalaiset voivat vaikuttaa esittämällä toivomuksia siitä, millaista toimintaa tai opetusta he haluavat oman alueensa opistoon. Ainakin KanTo kansalaisopistossa kuunnellaan herkällä korvalla toivomuksia. Moni uusi kurssi on lähtenyt liikkeelle juuri ihmisten toiveista.

Tervemenoa kursseille!