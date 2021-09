Lestijärvellä on todettu perjantaina yksi uusi koronavirustartunta – Kokonaistartuntamäärä on nyt yhdeksän

Lestijärvellä on todettu perjantaina yksi uusi koronavirustartunta THL:n tartuntatautitilaston mukaan. Lestijärvellä on todettu nyt yhteensä 9 koronatartuntaa epidemian alusta alkaen. Toholammilla on todettu myös 9 tartuntaa yhteensä epidemian alusta saakka. Kannuksessa määrä on 81 ja Kalajoella 82.

Soiten alueella on todettu perjantaina yhteensä kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartunnoista ei ole aiheutunut uusia joukkoaltistumistilanteita. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa koronaviruspotilaita.

Yleisiä koronavirukseen viittaavia oireita ovat muun muassa kuume, kurkkukipu, yskä, päänsärky, lihaskivut, haju- tai makuaistin häiriöt ja väsymys. Koronatesti voi kuitenkin näyttää positiivista, vaikka vain yksi tai kaksi oireista täyttyy.