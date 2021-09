Kalajoki mennyt Kannuksen ohi koronatartuntamäärissä – Rokotekattavuus Kannuksessa Lestijokilaakson alhaisin ja Lestijärvellä korkein

Koronatartuntoja on todettu epidemian alusta saakka Kannuksessa 81 kappaletta. Kalajoki on mennyt tartunnoissa Kannuksen edelle (82 tartuntaa). Viime viikkoina Kalajoella on todettu koronaa ja Kannuksessa tartuntoja ei ole juuri ollut.

Toholammilla koronatartunnat ovat pysyneet aisoissa ja Toholammilla on todettu 9 tartuntaa epidemian alusta alkaen. Lestijärvellä kokonaistartuntaluku on 8.

Kannuksessa ensimmäisen rokotteen on saanut 69,3% väestöstä, Toholammilla 73,0 %, Lestijärvellä 74,8% ja Kalajoella 71,3%.

Soiten alueella on todettu torstaina kolme uutta koronavirustartuntaa. Koronatestejä otetaan tällä hetkellä paljon, joten testitulosten saamisessa voi kestää normaalia pidempään.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 46 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 59/100 000 asukasta.

Tällä hetkellä Soiten alueella 80 % tartunnoista pystytään jäljittämään. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa koronaviruspotilaita.

Koronavirustartuntoja esiintyy tällä hetkellä rokottamattomien tai vasta hiljattain rokotuksen saaneiden keskuudessa. Tartunnat keskittyvät 20-29-vuotiaiden ikäluokkaan, missä myös Soiten alueella rokotekattavuus on jäänyt matalammaksi kuin muissa ikäluokissa.

Väestön koronarokotukset etenevät Soiten alueella. Rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Tavoitteenamme on tehdä rokotuksella käynnistä mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Ajanvarauksettomia walk-in-rokotustapahtumia tullaan järjestämään jatkossa myös tapahtumien yhteydessä.

12-15-vuotiaiden rokotukset jatkuvat lähiaikoina alueen kouluille. Koulut tiedottavat oppilaita ja vanhempia rokotuksista tarkemmin. Nuoret voivat toki hakeutua rokotettavaksi myös yleisiin ajanvarauksettomiin walk-in-päiviin.

Ajanvarauksettomat walk-in rokotukset ovat olleet suosittuja ja rokotusten painopiste onkin siirtynyt ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin ajanvarauksen sijaan.