Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Valtuustoaloite toi värinää kokoukseen

Kannuksen uusi kaupunginvaltuusto on aloittanut työnsä räväkästi ja rohkeasti. Uusia avauksia, linjauksia ja aloitteita on tullut kiitettävällä tahdilla. On erinomainen asia, että aktiivisuutta riittää. Jos ei innokkuutta ole heti valtuustokauden alussa, tuskin sitä loppukaudesta lisää tulee. Iso peukku aktiivisuudesta!

On niitä aloitteita tehty ennenkin eli se ei vielä pelkästään autuaaksi ketään tee. Tarvitaan aloitteiden jälkeen myös seurantaa, että asia käsitellään ja saadaan se joko toteutettua tai sitten asia raukeaa kannattamattomana.

Liian usein hyvätkin valtuustoaloitteet jäävät mappi ööhön tai ne vain todetaan vastaanotetuksi. Tämä ei ainakaan lisää kenenkään houkuttelevuutta valtuustotyöhön.

Viime maanantain kokouksen suurin ”pommi” valtuustossa oli, kun 20 valtuutettua oli allekirjoittanut aloitteen, jossa vaadittiin Raasakan koulun ja koulukeskuksen rakennussuunnitelmien keskeyttämistä. Näin laaja kannatus on syytä ottaa enemmän kuin vakavasti kaupungintalolla. Kansanvaltaa tulee kunnioittaa.

Kaikki valtuutetut eivät ole olleet vakuuttuneita koulukeskuksen rakennussuunnitelmien viime valtuustokauden päätöksistä ja perusteluista, ja ennen kaikkea taloudelliseesta mittavuudesta. Hieman se ehkä hämmentää, että vanhojakin valtuutettuja oli peräti 8 aloitteen takana. Miten tämä on mennyt heiltä näin ”läpi sormien” viime kaudella?

Uskon vakaasti, että kaikkien tahtotila on kuitenkin saada mahdollisimman nopeasti Raasakan koulu nykyaikaiseen kuntoon. Huoli opettajien ja lapsiperheiden sietokyvystä on varmasti aiheellinen. Uuden Raasakan koulun tarve on erittäin ajankohtainen. Nykyiset opetustilat ovat tulleet tiensä päähän niin teknisesti kuin toiminnallisesti.

Kouluihin liittyvät päätökset eivät ole helppoja. Siinä mielessä tilanne ei ole poikkeuksellinen. Kaikkien etu on, että päätökset perustellaan huolella ja otetaan kaikki näkökulmat esille. Myös läpinäkyvyys päätöksenteossa luo luottamusta niin opettajiin kuin meihin kaikkiin kuntalaisiin.

Valtuustoseminaari pidetään aiheesta 13.9. Toivottavasti sieltä tullaan ulos yhtenäisenä valtuustojoukkona. Vaikka äänestäminen mukavaa onkin, ei liiallinen äänestyslappujen täyttäminen anna viestiä valtuuston yhtenäisyydestä.