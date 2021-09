Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistön kolumni: ”Pienen kansan voima on sivistys”

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Viime lauantaina vietettiin keväältä koronan takia siirrettyjä ylioppilasjuhlia. Olin puhumassa Kannuksen lukion arvokkaassa juhlassa 24 tuoreelle valkolakille. Päivän laulun sanoin: ”Riemuitkaamme, sillä vielä olemme nuoria” eli latinan kielellä ”Gaudeamus igitur – iuvenes dum sumus.”

Eräs suomennos tästä osin keskiaikaisesta akateemisen nuorison tunnuslaulusta jatkuu: ”vielä on suonissamme tulta / jälkeen nuoruusajan armaan / jälkeen vanhuusajan harmaan / meidät perii multa.”

Sanat muistuttavat meitä ihmiselämän lyhyydestä. Gaudeamus igitur on suorasukuinen kehotus iloitsemaan – nostamaan malja elämälle, niin kauan kuin sitä on.

Kannus sai luvan lukiolle vuonna 1948. Ensimmäiset yhdeksän ylioppilasta valmistuivat tasan 70 vuotta sitten. Ehkä tunnetuin Kannuksesta kirjoittanut on konkaripoliitikko Mauri Pekkarinen. Hänet lakitettiin 1968. Tuohon aikaan siis silloiseen Kannuksen yhteiskouluun hakeutui opinhaluisia nuoria Keski-Suomen Kinnulasta saakka.

Kannuksen lukio on laadukas. Tuntemattoman sotilaan Lahtista mukaillen: nyt sen tunnustaa kapitalistinenkin tiedemies. Nimittäin tänä keväänä Kannuksen lukio sijoittui STT:n tekemässä valtakunnallisessa vertailussa pienten lukioiden viidenneksi. Ja jos katsomme pelkästään ylioppilaiden kokonaispisteiden keskiarvoja, komeili Kannuksen lukio peräti kakkosena Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun jälkeen.

Tämän kevään tulokset olivat historiallisen hienoja ja ne kertovat ikäluokan tasosta, luokkahengestä ja opetuksen laadusta. Kiitos opettajille, kannuslaiset ovat ylpeitä omasta lukiostaan.

Mitä tulee suomalaiseen lukioon ylipäätään, on kyseessä arvokas ja kansainvälisestikin opetuksen huipputasoa edustava instituutio. Se on pitänyt pintansa yleissivistävänä oppilaitoksena. Suomalaisessa lukiossa ei opiskella vain tutkintoa vaan elämää varten. Lukion tärkein tehtävä on vahva yleissivistys ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikkea lukiossa oppimaansa ei välttämättä tule käyttäneeksi elämänsä aikana – en minäkään ole lukion jälkeen derivaattaa tarvinnut – mutta kaikki auttaa kuitenkin ymmärtämään elämää syvällisemmin. Matematiikan perusteet on humanistinkin ymmärrettävä. Oppii myös, että on paljon asioita mitä ei vielä tiedä, mutta toisaalta kaikkea ei tarvitse googlettaa.

Sanalla sanoen ylioppilaat ovat saaneet sivistystä ja mitä jo kansallinen herättäjämme Snellman sanoi: ”Pienen kansan voima on sivistys.”

Onnea ylioppilaille!

Jussi Niinistö

Kannuksen kaupunginjohtaja