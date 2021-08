Kuntalaiset mukaan strategian laatimiseen Toholammilla – syys–lokakuussa kohdataan kaikilla kouluilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammilla käynnistetään uuden kuntastrategian laatimistyö järjestämällä kaikille kuntalaisille avoimia strategiailtoja. Toholammin kuntastrategiakiertue jalkautuu syys-lokakuun aikana kaikille kunnan kouluille: Sykäräiseen, Viitojalle, Kleemolaan sekä Herman Ojalan koululle. Tilaisuuksissa kuntalaiset, kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt pohtivat yhdessä sitä, millainen kunta Toholammista halutaan ja miten tavoitteisiin päästään.

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä, lakisääteinen työkalu, joka ohjaa sekä kunnan päätöksentekoa että jokapäiväistä toimintaa. Kuntastrategiassa myös määritellään kunnan talouden ja toiminnan pitkän aikavälin tavoitteet. Kuntalaisten osallistuminen strategian laatimiseen heti sen suunnittelun alusta lähtien on tärkeää. hyvin toimivassa kunnassa asukkailla on aktiivinen rooli kunnan palveluiden ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Kunnan kehittämistä on mietitty yhdessä toholampilaisten kanssa ennenkin. Strategiailtojen kierros järjestettiin Toholammin kylillä myös keväällä 2018.

Tilaisuuksissa noudatetaan voimassa olevia koronaturvallisuusohjeita.