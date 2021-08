Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Valtakadun rappioromantiikka

On ollut suorastaan masentava seurata kesällä Kannuksen Valtakadun työmaata. Eihän siinä mitään, että katuja joudutaan aukaisemaan, se on jopa suotavaa. Työmaat kertovat omalta osaltaan, että alueeseen panostetaan ja aluetta kehitetään.

Mutta kun operoidaan keskellä kaupungin pääväylää, tulisi kiinnittää erityistä huomiota työn jälkeen. Jos urakoitsija aloittaa asvaltin rääpimisen ja pinnan rikkomisen kuormaajan kauhalla, ei voi kovin mairittelevaa tulosta tulla. Jos työmaalla kuuluu aski päivässä tupakkaa ja kännykkä on koko ajan korvalla, saattaa sekin paljastaa ammattimaisuuden tason.

Jokainen näkökyvyn omistava voi nähdä, että pieleen on mennyt. Tämä Valtakadun ”kaunistus” on ollut koko kesän ulkopaikkakuntalaisten silmien alla. Rappioromantiikka kukoistaa muutenkin Kannuksen ydinkeskustassa, joten tätä ei olisi enää tarvittu.

Täytyy todella toivoa niin kuin Lestijoen jutusta käy ilmi: työmaa on kesken ja katu paikataan vielä kunnolliseksi. Joka tapauksessa kesä tässä on mennyt Valtakadun ”pumptrack-rataa” väistellen.

Samaa vauhtia, kun Kitinkankaan ulkoilualue oheistoimintoineen on pessyt kasvonsa viime vuosina, Kannuksen keskusta on rapistunut silmissä. Suunnitelmia keskustan kehittämiseksi on kertynyt mappikaupalla vuosikymmenien saatossa, toivottavasti pian nähdään käytännön tasolla toimia. Kannus antaa julkikuvallaan aikamoisen kilpailuedun naapurikunnille.

Kalajoen keskusta oli pitkään heikolla hapella ja katukuva muistutti DDR:n aikoja. Viime vuosina Kalajoella on panostettu keskustan uuteen ilmeeseen ja DDR:n kyseenalainen titteli on valitettavasti tullut Kannuksen riesaksi.

Jottei nyt ihan vaivuta itseruoskintaan, onneksi tälle kaikelle voi tehdä piankin jotain. Vai mitä uusi valtuusto?