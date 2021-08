Koulutauluja kaupataan Kannuksessa – ensimmäisen tunnin aikana myytiin sata

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuksen Galleria Justuksessa kävi sunnuntaina kuhina, kun viikon kestävä koulutaulujen myynti alkoi. Vanhoja opetustauluja on kaupan tämän viikon ajan eli perjantaihin asti.

Galleriaan on koottu myyntiin tauluja, joita on viime vuosisadalla käytetty Kannuksen eri kouluilla. Tauluja julkaistiin opetuskäyttöön jopa 1980-luvulle asti.

Koulutaulujen myyntitempaus alkoi sunnuntaina. Päivän aikana tauluja meni pitkälti toistasataa. Suurin ruuhka oli heti alussa: ensimmäisen tunnin aikana kaupaksi meni noin sata taulua. Käsistä vietiin ensimmäisenä suositut mustapohjaiset Ebba Masalinin taiteilemat kasvitaulut, joita maanantaina oli jäljellä enää yksi huonokuntoinen, kulmista rispaantunut yksilö.

– Siitä jollekulle, joka tietää miten tuota voisi tuunata, sanoo koulutauluja luetteloinut ja lajitellut harjoittelija Tiina Olmala.

Justuksen taulumyyntiin on otettu Kannuksessa olevien koulutaulujen kaksoiskappaleita. Tiina Olmala on käynyt läpi kaupungin koulutauluja harjoittelussaan. Kaupungin kokoelmaan on jätetty tauluista hyväkuntoisimmat ja vanhimmat kappaleet, ja ylimääräiset ovat myynnissä.

– Matti Heiniemi oli tehnyt ison työn luetteloidessaan tauluja, mutta hänen työnsä jälkeen kaupungille on tullut lisää tauluja ja samoja tauluja saattoi löytyä luettelosta eri nimillä, Tiina Olmala kertoo.

Kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori Anja Takkunen sanoo, että paikan päälle keskitetyllä myynnillä haluttiin tarjota kannuslaisille ensisijainen mahdollisuus nostalgisten taulujen ostamiseen.

Kiinnostusta ovat herättäneet kasviaiheiden ohella monet eläintaulut sekä anatomia-aiheiset kuvitukset. Varsin runsaasti on jäljellä uskonnollisaiheisia tauluja: Raamatun tapahtumista kertovista kuvista on säilynyt eri kouluilta parhaimmillaan yhteensä seitsemänkin kappaletta.

Jäykälle kartongille liimatut painokuvat ovat olleet parhaimmillaan kovassakin käytössä osana koulujen opetusta, ja niiden kunto vaihtelee. Tämä toi oman haasteensa luettelointityöhön, sillä taulun alareunaan painetut kuvateksti- ja muut tiedot oli osasta tauluja leikattu pois rispaantuneiden reunojen mukana, kun tauluja oli kunnostettu metallisilla irtokulmilla.