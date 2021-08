THL: Toholammilla ja Kalajoella uusia koronatartuntoja myös perjantaina – Toholampi ohitti Lestijärvi koronamäärissä ja Kalajoki jo lähes tasoissa Kannuksen kanssa

THL:n tartuntatautitilaston mukaan Toholammilla on todettu perjantaina jälleen yksi uusi koronavirustartunta. Se on kaiken kaikkiaan yhdeksäs tartunta Toholammilla epidemian alusta alkaen. Toholampi pysyi pitkään alle viidessä tartunnassa, mutta viikon aikana Toholammille on tullut yksittäisiä koronatartuntoja. Myös torstaina THL julkaisi yhden tartuntatapauksen Toholammilta.

Kalajoella on todettu kaksi uusi tartuntaa perjantaina. Nyt Kalajoella on jo 79 varmistettua koronaa epidemian alusta alkaen.

Lestijärvellä kokonaistartuntamäärä on kahdeksan, Kannuksessa tartuntoja on 81 ja Kalajoella 79 epidemian alusta alkaen.