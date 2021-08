Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poliisi suorittaa tehostettua erävalvontaa sorsan- ja karhunmetsästyksen aloitusviikonloppuna yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa koko maassa.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen ja Suomen Riistakeskuksen mukaan riistanhoitomaksun maksoi yli 300 000 metsästäjää vuonna 2020. Heistä noin 203 000 kävi metsällä. Väkilukuun suhteutettuna määrä on korkea verrattuna muihin Euroopan maihin. Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueille yhteensä kuusi poikkeuslupaa karhun metsästykseen. Poikkeusluvilla voidaan molemmista maakunnista kaataa kolme karhua.

Alueen karhukannan painopiste on Suomenselällä. Suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen perusteella Luonnonvarakeskus on arvioinut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan karhukannaksi 75–90 kappaletta vuotta vanhempaa karhua ja arvioitu pentutuotto vuonna 2020 oli 15 yksilöä. Poikkeusluvat kohdennettiin Suomen riistakeskuksen harkinnan perusteella alueille, joilla karhukanta on tihein ja lisääntyvä.

Poikkeusluvat jakaantuivat lupa-alueille seuraavasti: Alajärvi-Kuortane-Soini-Alavus-Ähtäri 2 poikkeuslupaa, Lappajärvi-Kauhava 1; Perho-Halsua-Veteli-Kaustinen-Kälviä 1, Kannus-Toholampi-Himanka-Lohtaja 1 ja Lestijärvi-Reisjärvi 1.

Poliisihallituksen valvonnan ja hälytystoiminnan vastuualueen yksi vuoden 2019 kehittämiskohteista oli poliisin erävalvonnan kehittäminen. Poliisin viime vuosikymmenen ajan jatkuneessa heikentyneessä resurssitilanteessa toiminnan kehittämisen keskiöön on nousut yhteistyö muiden erävalvontaa suorittavien viranomaisten kanssa.

Poliisi tulee suorittamaan tehostettua erävalvontaa sorsan- ja karhunmetsästyksen aloitusviikonloppuna 20.- 22.8.2021 yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa koko maassa. Valvontaa tullaan painottamaan paikallisesti ja alueellisesti keskeisiin teemoihin. Valvonnan kohdentamisella suuriin massoihin ja alueellisiin painopisteisiin saavutetaan näkyvyyttä ja lisätään ennalta estävyyttä.

Karhun metsästyskiintiö vuonna 2021 on edellisvuosia suurempi, ja suurempien kiintiöiden tavoitteena on pysäyttää kannan kasvu. Karhunpyyntiä suunnataan erityisesti Pohjois-Karjalaan, sekä itäiselle poronhoitoalueelle. Valvontaa kohdennetaan em. alueilla ensi sijassa karhunpyyntiin.

Ravintohoukuttimien käyttö vesilintujen metsästyksessä on monin paikoin lisääntynyt jatkuvasti. Ruokintapaikoilla ammutaan suurien lintumäärien vuoksi runsaasti laukauksia ja vilkkain metsästysajankohta osuu auringonlaskun tietämille. Usein viimeiset laukaukset ammutaan lähes pimeässä taivaan tai veden kajoa vasten, jolloin riistaeläimen tunnistaminen perustuu pelkästään eläimen silhuettiin, ja saaliiksi päätyy niissä olosuhteissa myös rahoitettuja lintuja. Valvontaa kohdennetaan erityisesti alueellisesti vilkkaimmille metsästyspaikoille ennen auringonlaskua.

Poliisihallitus tiedottaa valvonnan valtakunnallisista tuloksista 24.8.2021.