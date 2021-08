Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Maanviljelijöiden syyllistäminen ilmastonmuutoksesta on kohtuutonta

Suomalainen maatalous on pärjännyt erinomaisesti kiristyvässä kilpailussa. Korona on muistuttanut meitä jälleen, kuinka tärkeää on omavarainen ruoan tuotanto. Kun Suomessa tuotetaan ruokaa mahdollisimman monipuolisesti ja paljon, se on varmin tae, että selviämme täällä yllättävienkin kriisien kohdatessa.

Maito ei tule purkkeihin, eikä jauheliha ilmesty tyhjästä kaupan hyllyille. Puhdas ja kotimainen ruoka on monelle itsestäänselvyys. Tässä piilee vaara, ettei ymmärretä mitä kaikkea se vaatii, että ruokapöydässä todella on kotimaista lähiruokaa. EU-tasolta alkaen täytyy turvata viljelijöille tasapuolinen mahdollisuus viljellä maata ja kasvattaa karjaa verrattuna keskieurooppalaisiin, joilla on pidempi kasvukausi sijaintinsa vuoksi kuin Suomessa.

Ilmastonmuutos on tosiasia ja ilmaston lämpenemistä tulee hillitä erilaisin keinoin. Viime aikoina maanviljelijöitä on jopa syyllistetty ilmastonmuutoksesta. Kaikille maatalousalan toimijoille on selvää, että maataloudessa kuin myös muilla aloilla täytyy tehdä edelleen lisää, jotta päästötavoitteisiin päästäisiin. Se ei kuitenkaan voi olla niin rajua, että yksittäinen maanviljelijä joutuu liian kovaksi maksajaksi.

Maatalousalalla työskentelevät tekevät usein hommia kutsumuksesta ja maanviljely tai lehmien pito on monelle elämäntapa. Politiikkojen räikeät yksinkertaistamiset ja syyllistämiset ilmastonmuutoksesta otetaan vastaan sydän verellä. Kiukku on ollut maanviljelijöiden keskuudessa käsinkosketeltavaa. Moni on jopa miettinyt laittavansa hanskat tiskiin. Kukaan ei tee työtä pelkän arvostuksen saamiseksi, mutta joidenkin politiikkojen lausunnot eivät anna arvostusta kotimaisen ja puhtaan ruoan tuottajille.

Vastakkainasettelun sijaan ilmastotalkoisiin tulisi vastata yhtenäisenä joukkona. Ilmastonmuutos on taatusti yksi näkökulma, jota tilan kehittämisessä mietitään.

Peltojen hiilensidonta saa jatkuvasti yhä enemmän huomiota ilmastonmuutokseen varautumisen keinona. Eloperäisen aineksen lisääminen peltoon esimerkiksi monimuotoisen viljelykierron, viherlannoituksen ja lannan levityksen avulla kasvattaa pellon hiilivarastoa.

Oleellista on, että Suomessa on linjattu, että maatalouden päästövähennykset tulisi toteuttaa tavoilla, jotka eivät vaaranna kotimaista ruoan tuotantoa tai globaalia ruokaturvaa. Tämä on ohjenuora, jonka soisi mahdollisimman monen poliitikon sisäistävän.