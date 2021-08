Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Viljelijä varmistaa kotimaisen ruoan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kesällä julkaistun kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomi on yksi niistä 20 maasta, jotka pärjäisivät poikkeuksellisen vakavan kriisin koittaessa. Sellainen kriisi olisi esimerkiksi erittäin mittava luonnonkatastrofi.

Tutkimuksen mukaan Suomi ja moni muu pohjoismaa pärjäisivät muun muassa siksi, että ruokaa pystyttäisiin tuottamaan kotimaisin voimavaroin. Tutkimus on hyvä muistutus perusasioista- ja arvoista, joihin suomalaisen yhteiskunnan vakaus nojaa.

Suomalainen ruoantuottaja on avainroolissa. Kun puhutaan maataloudesta, puhutaan myös kotimaisesta ruoasta. Oma maatalous ja ruoantuotanto ovat arvo itsessään, mutta myös kaukonäköistä viisautta.

Kotimainen viljelijä tarvitsee kaiken tuen, sillä se on meille kaikille hyväksi. On hämmentävää, miten vielä 2020-luvulla viljelijän työtä kyseenalaistetaan ja jopa syyllistetään.

Viljelijät esimerkiksi tuntevat ensimmäisinä ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset omassa elinkeinossaan. Suomalaisten viljelijöiden on otettava arjessaan huomioon erilaiset sään ääri-ilmiöt. Ilmiöinä piinaavat niin kuivuus kuin myös sen vastakohta – rankat vesisateet ja tulvat. Näitä ilmiöitä on koettu säännöllisin väliajoin myös Keski-Pohjanmaalla. Elinkeinon harjoittaminen ei ole helppoa muuttuvassa ilmastossa.

Ruokaa on vaikea tuottaa ilman tuotantopanoksia tai ympäristö- ja ilmastovaikutuksia missään päin maailmaa. Viljelijä osaa kyllä hyödyntää kertynyttä osaamistaan. Ravinteet kiertävät, veden pintaa säädellään ja kasvipeitteisyyteen panostetaan. Edessämme on silti vielä jättiharppaus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maataloudessa on jo kuitenkin tehty erilaisia ilmastotoimia koko ajan. Lannoitteissa on vähennetty fosforin käyttöä, kasvilajikkeet ovat monipuolisempia ja biokaasua tuotetaan. Viljelijän elinkeino on tänään ilmastoystävällisempää kuin 30-40 vuotta sitten, mutta toisaalta myös vähemmän altista ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Tarvitsemme syytösten sijaan tutkittuun ja testattuun tietoon perustuvia ratkaisuja suomalaisille viljelijöille. Päästövähennykset eivät kuitenkaan onnistu, mikäli viljelijän tili on punaisella. Kannustimien on oltava kunnossa. Tavoitteena on oltava kannattava ja kestävä ruuantuotanto.

Keski-Pohjanmaalla ja erityisesti Lestijokilaaksossa on osattu aina tarttua uusimpiin tuuliin. Siksi meillä on tänään monipuolista maataloustuotantoa ja siksi myös jatkossa paikallisen viljelijän työ hyödyttää lopulta kaikkia suomalaisia.

Maa- ja metsätalous ovat ne ainoat talouden alat, joissa torjutaan ilmastonmuutosta ennaltaehkäisevästi. Puut ja maa sitovat hiiltä tehokkaasti.

Meillä on maailman vastuullisimmat ruuantuottajat ja puhtain ruoka. Viljelijän syyllistäminen ei ole reilua, vaan meidän pitäisi nimenomaan kannustaa ja kiittää. Ympäristöajattelun onkin oltava kohtuullista ja ihmisiin luottavaa. Ylhäältä alaspäin sanelemalla tai syyllistämällä ei synny muutoshalua tai innostusta. Meidän kannattaa tarttua mahdollisuuksiin.

Mika Lintilä

Toholampilainen elinkeinoministeri