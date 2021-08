Soiten alue jatkaa kiihtymisvaiheessa - Keskiviikkona todettu yksi uusi tartunta

Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Viranomaisryhmä linjasi, että Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Viranomaisryhmä korostaa painokkaasti turvavälien ja hygieniaohjeistuksen noudattamisen tärkeyttä kaikissa kokoontumisissa sekä harrastustoiminnassa.

Keskiviikkona Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunnan saanut oli karanteenissa, joten tapauksesta ei seurannut uusia altistumisia.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 59 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuusluku on 76 / 100 000 asukasta. Koronavirustesteistä 1,6 % on positiivisia. Tartuntaketjuista 78 % pystytään jäljittämään. Koronavirustartuntoja esiintyy Soiten alueella tällä hetkellä eniten 20-29-vuotiailla. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa koronaviruspotilaita.

Viranomaisryhmän päätöksellä Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Alueelliset suositukset säilyvät ennallaan, mutta viranomaisryhmä korostaa painokkaasti turvavälien ja hygieniaohjeistuksen noudattamisen tärkeyttä kaikissa kokoontumisissa sekä harrastustoiminnassa.

Kaikki alueelliset koronavirustilanteen määräykset ja suositukset listataan Soiten koronasivustolla: https://korona.soite.fi/suositukset/

Soiten koronasivustolta löytyy erikseen myös tapahtumajärjestäjille laaditut ohjeistukset: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/

Alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 25.8.2021 arvioimaan alueellista koronavirustilannetta ja suosituksia. Mikäli alueelliseen koronavirustilanteeseen tulee muutoksia, kootaan viranomaisryhmä koolle tarvittaessa. Viranomaisryhmä koostuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soiten asiantuntijoista.