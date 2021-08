THL:n tartuntatautitilaston mukaan Toholammilla on todettu tiistaina yksi uusi koronatartunta. Se on kaiken kaikkiaan seitsemäs tartuna Toholammilla epidemian alusta saakka. Kaiken kaikkiaan Soiten alueella on todettu kaksi uutta koronatartuntaa.

Karanteenissa on tällä hetkellä n. 150 henkilöä Soiten alueella. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa koronaviruspotilaita.

Väestön koronavirusrokotukset etenevät hyvin Soiten alueella. Väestön rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Tähän mennessä uusimmasta kohderyhmästä, alueen 12-15-vuotiaista on rokotettu 33%. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 80 %. Toisen rokotusannoksen on saanut 50,5 % alueen yli 12-vuotiaista. Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 68 % väestöstä ja toisella annoksella 41,6%.