Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Valtuutettujen työkintaat esiin

Kunnantuvilla ja niiden liepeillä on käynyt poikkeuksellisen kova kuhina kesäaikanakin. Näennäisesti on ollut kesäisen rauhallista, mutta kulisseissa on jaettu luottamustehtäviä kiivaasti. Jo alkukesästä oli selvää, että siirretyt kuntavaalit aiheuttavat liikehdintää puolueiden paikallisosastoissa. Silti näinkin vilkas vääntö paikoista on saattanut yllättää jotkut untuvikkovaltuutetut.

Lestijärvellä uutta valtuustoa laitetaan kasaan jo tämän viikon torstaina. Maanantaina on Toholammin ja Kannuksen vuoro. Ehkä kinkkisin tilanne tuntuu olevan Kannuksessa. Askelmerkkejä on hiottu ja neuvotteluja on käyty, mutta silti jotain epäselvyyksiä tuntuu edelleen olevan. Meneekö valinnat yksimielisesti nuijan kopautuksella? Se nähdään lähitulevaisuudessa.

Menivät nyt lautakuntapaikat ja puheenjohtajuudet kenellä hyvänsä, ei valtuustoilla ole kauan aikaa kiehua sisäistä porinaa. Työkintaat on otettava esille ja alettava hommiin yhteisten asioiden eteen. Kaikilla kunnilla on yhteneväiset haasteet, joihin on tartuttava rivakalla otteella.

Työpaikkojen saaminen jokilaaksoon, näivettymisen tien katkaiseminen, sote-uudistus, väestökadon tyrehdyttäminen, taajamien elävöittäminen. Siinä nyt alkuun isoja aiheita valtuustoille.

Se on myös kristallin kirkasta, että keskinäisen nokittelun sijaan on tartuttava yhteistyön kauniiseen lusikkaan. Kritiikkiä pitää olla ja sitä pitää myös sietää. Erilaisia näkemyksiä tulee olla, mutta myös isossa kuvassa yhteinen näkemys mihin suuntaan kuntalaivaa viedään. Repimällä ei tuloksia saada aikaan, ainakaan haluttuja tuloksia.

Uusi nelivuotiskausi on alkutaipaleella. Mielenkiintoista on seurata, kuinka henkilövalintojen jälkeen valtuustot aloittavat. Odotan rohkeita ja ennakkoluulottomia avauksia, sillä pelkällä varovaisella perusvarmalla hissuttelulla ei tästä kuopasta nousta. Ennen vaaleja mielipidepalstalla oli hyvinkin rohkeita ja eteenpäinkatsovia aihioita ehdokkailla. Toivottavasti näitä ei ole unohdettu yhtä nopeasti kuin muste kuivui äänestyslapulla.

Voimaa ja rohkeutta uusille valtuutetuille!