Toholampi joutui myös koronakartalle, Lampintorilla altistumistilanne– Soiten alue siirtyy koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 11.8.2021 arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Viranomaisryhmä linjasi, että Soiten alue siirtyy koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen. Viranomaisryhmä tarkensi alueellisia suosituksia etätyön sekä kasvomaskisuosituksen osalta. Viranomaiset muistuttavat edelleen myös rokotusten tärkeydestä epidemian hillitsemiseksi.

Soiten alueen koronavirustilanne on heikentynyt nopeasti viimeisen viikon aikana. Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 38 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuusluku on 49 / 100 000 asukasta. Koronavirustesteistä 1,5 % on positiivisia. Tartuntaketjuista 75 % on jäljitetty. Viime viikolla karanteeniin asetettiin Soiten alueella n. 140 henkilöä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa koronaviruspotilaita.

Viranomaisryhmän päätöksellä Soiten alue siirtyy koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen. Kokoontumissuosituksia ei aseteta, mutta seuraavat täsmennykset lisätään alueellisiin suosituksiin:

kasvomaskisuositukseen lisätään suositus käyttää maskia myös ulkona, mikäli turvavälien pitäminen ei ole mahdollista

alueellinen etätyösuositus astuu voimaan 30.9.2021 saakka

Soiten koronasivustolta löytyy erikseen myös tapahtumajärjestäjille laaditut ohjeistukset. Yli 50 hengen tapahtumissa järjestäjän tulee laatia kirjallinen suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Yli 500 hengen tapahtumissa järjestäjän tulee toimittaa kaksi viikkoa etukäteen Soiten tartuntatautitiimille.

Koronavirusrokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueella.

Alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 18.8.2021 arvioimaan alueellista koronavirustilannetta ja suosituksia.

Soiten alueella on todettu kuusi uuttaa koronavirustartuntaa. Tartuntaketjuja selvitetään ja altistuneita kartoitetaan parhaillaan. Myös Toholampi on nyt mukana koronakartalla. Toholammilla on todettu epidemian alusta saakka viisi tartuntaa. Kannuksessa on todettu yksi uusi koronatartunta, nyt tartuntoja on yhteensä 81 Kannuksessa.

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty seuraavasti:

6.8.2021 klo 10-10.15 K-Market Lampintori

8.8.2021 klo 16-17 Prisma Kokkola