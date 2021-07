Perinne siirtyy Pahkalassa – Katso videolta, kuinka tervahaudan rakentaminen alkaa tervasten latomisella ikivanhalle saviarinalle Himangalla



Tervahauta ei ole mikä tahansa kuoppa. Suppilomainen musta arina on pahkalalaisen tervamestari Veikko Kivelän mukaan peräisin todennäköisesti jo 1700-luvulta: se on savea, jossa on mukana pikileeriä eli maaperästä löytyvää tiivistä mustaa sulfidia.