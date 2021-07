Kalajoen maastopalon tilanne lauantaina: Eiliset sateet auttoivat estämään Kalajoen palon leviämistä, mutta eivät riittäneet sammuttamaan syvällä turvemaassa olevaa paloa – savua syntyy nyt aiempaa vähemmän

Maanantaina syttyneen Kalajoen maastopalon sammutustyöt ovat jatkuneet tasaisesti läpi perjantain ja lauantain välisen yön. Yöllä on keskitytty edelleen lähinnä paloalueen reunojen sammuttamiseen ja aikaisemmin tehtyjen rajoituslinjojen pitämiseen, mutta myös paloalueen sisällä olevien palopesäkkeiden sammutusta on päästy yöllä aloittamaan. Rajoituslinjat ovat pitäneet ja tilanne on vakaa.

– Tilanne on pysynyt aika samanlaisena. Meillä on ollut iso porukka töissä läpi yön. Varmistelemme nyt, että palo ei pääse leviämään, kertoo päivystävä palomestari Tapani Lehtelä Jokilaaksojen pelastuslaitokselta seitsemän aikaan lauantaiaamuna.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo voi kuitenkin edelleen olla vaarassa levitä, jos lauantain säät muodostavat sille otolliset olosuhteet. Paloalueen kooksi on viimeisimmässä Rajavartiolaitoksen helikopterilla tehdyssä tilannearviossa tarkentunut 290 hehtaaria, minkä kerrotaan olevan jo tarkka arvio. Maastopaloalueelle siunaantui sadetta perjantaina aamupäivällä ja alkuillalla.

– Sateesta oli hyötyä, sillä se kasteli ympäristöä. Kyseessä on kuitenkin turvemaa, jossa palo on syvemmällä. Sateet eivät riitä sitä sammuttamaan. Sade kuitenkin auttoi siinä, että se estää paloa leviämästä. Toiveena on, että sataisi vielä lisää, Lehtelä sanoo.

Sade kasteli maanpinnan yläpuolista palavaa materiaalia, mikä pienentää esimerkiksi latvapalon riskiä huomattavasti. Aiemmin tällä viikolla tuli pääsi etenemään myös latvapalon kautta.

Savunmuodostus on heikentynyt yön aikana huomattavasti, mutta savu on edelleen levinnyt laajalle. Tuulen alapuolella olevia asukkaita ja kiinteistöjen omistajia pyydetään kuitenkin yhä seuraamaan tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihdon. Välitöntä asukkaiden evakuoimistarvetta ei tällä hetkellä ole.

Sammutustyö ei ole enää ainoastaan suihkuputken avulla tehtävää vedellä sammuttamista, vaan tällä hetkellä konekalustolla on myös tärkeä rooli sammutustyössä. Louhikkoisilla alueilla maasto on vaikeakulkuista ja turvepohjaisilla alueilla palo pureutuu syvälle maapohjaan. Näillä alueilla konekalusto on tarpeellista kaatuneiden puiden ja ojanpenkkojen raivauksessa ja tarvittaessa rajoituslinjojen tekemisessä. Alueen tiestöä on jouduttu korjaamaan, sillä se on ollut koetuksella jatkuvan liikenteen vuoksi.

– Yön aikana paikalla on ollut noin sata henkilöä työvuoroa kohden. Maastossa työskentelee viisi pelastusjoukkuetta, ja joukkueita johdetaan pelastuskomppanian johtopaikalta. Apuna toiminnassa ovat laaja huoltoverkosto ja henkilöstöresursseja koordinoiva toimisto, kerrotaan pelastuslaitoksen tiedotteessa.

Eilen illalla pelastuslaitokselta arvioitiin, että paloa on varauduttava sammuttamaan viikonlopun yli ja läpi koko ensi viikon. Tästä syystä kaikille muille Suomen pelastuslaitoksille lähetettiin perjantaina virka-apupyyntö ja tiedustelu siitä, millaisia resursseja niiltä on saatavissa käyttöön ensi viikon perjantaihin saakka. Tällä hetkellä kaivataan erityisesti työvoima-apua.

Puolustusvoimat antavat pelastustoimelle edelleen virka-apua usealla osastolla. Helikoptereita tarvitaan edelleen sekä tiedustelu- että sammutustehtäviin. Muonituksesta huolehtivat Jokilaaksojen ja Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palokuntanaiset apunaan yksityishenkilöitä. Myös Vapaaehtoiselle pelastuspalvelu Vapepalle on lähetetty pyyntö kartoittaa huolto- ja tukitehtäviin saatavissa olevaa henkilöstöä. Vapepa on 53 vapaaehtoisjärjestön yhteenliittymä.

Myös paikallisten koneyrittäjien työpanosta käytetään edelleen. Lauantaiaamuna paloalueella ja sen välittömässä läheisyydessä työskentelee paikallisten koneyrittäjien kalustosta kolme metsäkonetta, seitsemän kaivinkonetta, kaksi kuorma-autoa ja kaksi pyöräkuormaajaa. Konekalustoa lisätään tarvittaessa aamupäivän aikana.

Pelastuslaitos on arvioinut yhdessä metsä- ja maansiirtoammattilaisten kanssa sitä, mitkä ovat suurimmat riskikohdat palon mahdolliselle leviämiselle. Rajoituslinjojen luomista maastoon on suunniteltu tämän arvioinnin ja lento- sekä maastotiedustelun perusteella. Alueelta puut pyritään käsittelemään siten, että puita voidaan hyödyntää esimerkiksi energiapuuna.

Pelastuslaitos on useasti kuvaillut palon tilannetta sanalla vakaa. Yöllä pelastuslaitos selvensi Twitter-tilillään käyttävänsä termiä vakaa, kun palo ei juuri kyseisellä hetkellä leviä. Hallinnassa palon voidaan sanoa olevan vasta sitten, kun palo ei varmasti enää leviä, vaikka olosuhteet muuttuisivat huonommiksi.

Vakaa=juuri nyt ei palo leviä, hallinnassa=palo ei taatusti enää leviä vaikka olosuhteet muuttuisivat epäedullisemmaksi. Ero ehkä kosmeettinen pelkkinä sanoina. Näin @JarmoHaapanen haluaa ne kuitenkin erottaa tällä keikalla. — Jokilaaksojen pelastuslaitos (@JokilaaksojenP) July 30, 2021

//Klo 7.29. Lisätty pelastuslaitoksen twiitti.

//Klo 9.21 Päivitetty pelastuslaitoksen tiedotteen tiedoilla. Muokattu otsikkoa