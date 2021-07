Kalajoen kaupunki on tehnyt suunnitelman mahdollisen evakuoinnin varalle

Kalajoen kaupunki tiedotti torstaina varautumisesta evakuointeihin Kalajoella maanantaina syttyneen maastopalon johdosta.

Kaupungin valmiushenkilöstö on tehnyt suunnitelman mahdollisen evakuoinnin varalle. Kaupungilla on tarvittaessa valmius majoittaa paloalueella asuvat henkilöt. Myös kriisiapuun on varauduttu, kerrotaan tiedotteessa.

Kaupunki kehuu tiivistä yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa.

– Yhteydenpito pelastuslaitoksen kanssa on toiminut erittäin hyvin. Kiitämme kaikkia sammutustöihin osallistuvia, kommentoi kaupunginjohtaja Jukka Puoskari tiedotteessa.

Pelastusviranomaiset antavat tarvittaessa ohjeet evakuoinneista. Kalajoen kaupungilla mahdollisiin virka-aikaisiin (klo 8-16) kyselyihin vastaa sosiaalityöntekijä Päivi Siironen, puh. 0444691260. Virka-ajan ulkopuolella klo 16 jälkeen pyydetään ottamaan yhteys sosiaalipäivystykseen, puh. 0444793644.