Torstain nimipäiväsankari Leena Koivisto suppailee ja marjastaa

Lestijärveläinen luokanopettaja Leena Koivisto viettää parhaillaan kesälomaansa.

Lomaa on vietetty aktiivisesti – päiviin on mahtunut muun muassa remontointia ja puutarhanhoitoa. Tyttären lapset ovat käyneet kylässä, samoin vanhimman pojan metsästyskoira, joka toisinaan on Koivistolla hoidettavana.

Edellisenä kesänä pihaan on ilmestynyt kasvihuone, joka on rakennettu ikkunoista. Loman aikana kasvilaatikot ovat saaneet istutuksensa.

Kasvihuoneen ikkunat ovat peräisin Koiviston aiemmasta luokkahuoneesta, uuden koulun tieltä puretusta vanhasta peruskoulusta.

Käsillä tekeminen, käytännönläheisyys ja luonto ovat sydäntä lähellä, siksi lähdin Marttoihin mukaan.

– Sain jotain muistoksi vanhasta koulusta. Lapsenlapset nimesivät jo kasvihuoneen Putkaksi, nimikyltti tosin vielä puuttuu, Koivisto kertoo.

Kesää on vietetty jokavuotiseen tapaan myös marjastaen. Nytkin pöydällä päiväkahveja odottaa tuore Leenan päivän hillapiirakka, josta löytyy itse poimittuja linttejä.

Leena Koivisto on alkujaan lähtöisin Reisjärveltä. Sukujuuret tosin vievät myös nykyiseen kotikuntaan, sillä äiti oli kotoisin Lestijärven Peuralasta.

Sisarusparvestaan Leena on kymmenes, kaiken kaikkiaan heitä on yhteensä yksitoista.

– Perheessä oli paljon lapsia. Varmaankin siitä syystä minullekin annettiin perinteinen ja helppo etunimi, Leena pohtii.

Muut sisarukset asuvat edelleen Reisjärvellä.

– Ollaan asiasta vitsailtukin, että olen ainoa, kuka pääsi lähtemään sieltä muualle. Parinkymmenen kilometrin päähän päädyin, Koivisto sanoo.

Valmistuttuaan Oulun luokanopettajakoulutuksesta paluu koitti takaisin kotiseudulle, sillä Lestijärvellä oli avoinna sopiva työpaikka. Opettajana Koivisto on toiminut Lestin koulussa syksystä 1986 lähtien.

– Sain hakemani luokanopettajan paikan. Silloin ajattelin, että en kyllä eläkkeelle tästä paikasta jää, mutta pahalta näyttää, Koivisto nauraa.

Vuosien ajan Koivisto on ollut mukana seurakunnan kuorotoiminnassa, johon hän liittyi pian Lestijärvelle muuton jälkeen. Kuorotoiminnan lisäksi tekemistä löytyy myös Marttayhdistyksestä.

– Lestijärven Martoissa olen ollut yhdistyksen perustamisen alusta alkaen mukana. Käsillä tekeminen, käytännönläheisyys ja luonto ovat sydäntä lähellä, siksi lähdin mukaan.

Kolmisenkymmentä vuotta sitten Lestijärven rantaan valmistui oma kotitalo. Rantapaikalla on hyvät puitteet niin kesä- kuin talviharrastuksille.

– Talvisin rannasta on hyvä lähteä hiihtämään, luistelemaan, potkukelkkailemaan tai pilkille. Kesäisin veneillään paljon ja kalastetaan.

Viime vuosina suureen suosioon noussut kesälaji on vienyt myös luokanopettajan mukanaan.

– Viimeisimpänä olen innostunut suppailusta. Ostin keväällä oman laudan, joten järvellä on tullut vietettyä paljon aikaa, Koivisto kertoo.

Pihasta löytyy myös rantasauna, joka lämpiää kesällä joka ilta. Saunomisen yhteydessä pulahdetaan järveen uimaan.