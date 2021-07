Agni tarkoittaa sisäistä tulta, joka voi roihuta joko liian kovalla tai lähes sammuneella liekillä. Liian voimakkaana se tekee ihmisestä ylivirittyneen ja levottoman, kyvyttömän rauhoittumaan ja pysähtymään, liian heikkona taas velton ja tahdottoman.

Sanskritinkielinen käsite puhuttelee Kannuksessa asuvaa hyvinvointialan yrittäjää Heta Hautamäkeä niin paljon, että siitä tuli jo vuonna 2008 hänen joogaopetusta, valmennuspalveluita, liikunnanohjausta ja hierontaa tarjoavan yrityksensä nimi.

Nyt Agnilla on myös näkyvät tilat. Agni Hyvinvointistudio avautui Kahvibaarin talon katutason liikehuoneistoon heinäkuun alussa.

Tilan remontoiminen hyvän olon ja hyvinvoinnin paikaksi vaati paljon omaa työtä, jota Hautamäki teki itse ja talkoilla mukana olleiden ystävien avustuksella.

Huone muokkautuu käyttötarkoituksen mukaan: paksusta verhosta saadaan väliseinä, kadulle avautuvan näyteikkunan verhot voivat olla auki tai kiinni, hierontapöytä kulkee pyörillä seinän vierestä keskelle huonetta ja nousee sähköllä työskentelykorkeuteen.

Toimistopöydän saa sivuun, kun keskilattialla tehdään joogaa, venyttelyä tai kehonpainoharjoitteita. Viimeisenä silauksena käyttöön on saatu kattoon ripustettava joogaliina, jossa joogaliikkeitä ja rentoutusta tehdään kankaan kannattelemina ilmassa.

Heta Hautamäki siirtyi omaan studioon Fysiosportti-X:stä, jossa hän aloitti hierojana muutettuaan Espanjasta Suomeen kolmisen vuotta sitten.

– Aloin tehdä siellä hierontaa yhtenä päivänä viikossa lapsenhoitosyistä, hyvin nopeasti se laajeni kahteen päivään, sitten kolmeen ja neljään.

Yksi muutos omiin tiloihin siirtyessä on se, että nyt Hautamäki voi käyttää hieronnassa eteerisiä öljyjä: edellinen tila oli tuoksuneutraali.

– Jos asiakas on tuoksuherkkä, öljy ei ole käytössä ja tila on tuuletettu, Hautamäki huomauttaa.

Hautamäen tie Kannukseen on kulkenut muun muassa Irlannin ja Espanjan kautta. Hän on aloittanut joogaopettajana ja kouluttautunut sen jälkeen urheiluhierojaksi. Nyt meneillään on työn ohella henkilökohtaisen valmentajan opinnot. Opiskelun tavoitteena on aina ollut syventää omaa osaamista asiakkaiden auttamisessa.

– Opiskelin urheiluhierojaksi, koska halusin oppia ihmisen lihaksiston, että voin käyttää tietoa joogan opettamisessa. Olen ikuinen opiskelija, utelias joka suuntaan.

Kannukseen pienen lapsen yksinhuoltajan toi ennen kaikkea suku.

– Isovanhempani ovat täältä, äiti on täältä. Äiti muutti vanhaan kotitaloonsa ja minä tulin perässä, kun veljeni sairasti terminaalista syöpää. Nyt on ihana, kun mummola on vieressä. Urheilumahdollisuudethan Kannuksessa on mahtavat, ja täällä on liikkuvia ihmisiä, yrittäjyyttä ja tekemisen meininkiä.