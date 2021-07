Jarmo Leppäsen kolumni: Kuumottaa, pitää(kö) olla huolissaan?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lämpömittari huitelee kolmessa kympissä päivästä toiseen, lämpöennätyksiä jatkuvasti. Meillä vielä siedettävää mutta läntisessä osassa Amerikan mannerta olosuhteet ovat vielä paljon tukalammat. Lähes samalla korkeudella Suomen kanssa mitataan 50 asteen lukemia, täysin poikkeuksellista. Metsäpalojen yhteydessä myös kylät ja kaupungit vaarassa palaa poroksi. Ilmastotutkija Tero Mustonen kertoo, että suomalaisten täytyy herätä todellisuuteen ilmaston lämpenemisen vaaroista.

Globaalilla tasolla muutosta on vaadittava mahtimailta: Kiina, Intia, USA, Venäjä, Saksa… ja suuryrityksiltä, jotka toimivat maailmanlaajuisesti. Muutosta on vaadittava myös pieniltä valtioilta. Usein väitetään ettei meidän vähäväkinen kansamme mitään mahda. Maamme on iso ja meillä on paljon pinta-alaa mistä pitää huolta pitää. Jos kaikki pienetkin valtiot, esimerkiksi Baltian maat ja toiset pohjoismaat, perustaisivat toimintansa ilmastonmuutoksen vastustamiselle, olisi sillä varmasti merkitystä jo maailmanlaajuisesti, ainakin esimerkkiä näyttämällä.

Ilmastonmuutos myös vähentää luonnon monimuotoisuutta. Eläinlajeja kuolee sukupuuttoon kiihtyvällä tahdilla. Tilannetta ei pelasta siilien ja oravien ruokinta eikä sekään, että linnunpönttöjä on lähes joka oksalla. Noista toimista saa toki hyvän mielen. Positiivista tukea ei varmaan saisi myöskään perustamalla leirin keskelle valtakatua, teltta ja keitin mukaan ja poisajon jälkeen siirtyisi kaupungintalon eteen. Pienet ekologiset valinnat ja lähiympäristöstä huolehtiminen ovat ne vaikuttamisen keinot arkielämässä.

Luonnon monimuotoisuuden varjeleminen on yleisesti hyväksyttyä toimintaa, mutta jos laajennetaan monimuotoisuus koskemaan ihmisiä, niin tilanne on paljon ongelmalisempi. Viime viikonloppu oli Pride-viikonloppu ja sateenkaari näkyi kaikkialla, jalkapallo turnauksissa, valaistuina julkisissa rakennuksissa ympäri Eurooppaa. Kokkolassa maalattiin liiduilla sateenkaari purjemonumentin viereen ja se sitten seuraavana aamuna pestiin pois häiritsemästä. Ihmisten erilaisuus on monille vaikea asia.

Tässäpä paatosta tällä kertaa. Kesä on kuitenkin kukkeimmillaan, rentoutuneen näköisiä ihmisiä liikkuu tiuhaan. Urheilukentältä tapahtuu jatkuvasti: Harrin kannustava selostus kuuluu tenniskentille ja kiekkogolfradalle. Pesäpallopelejä eri sarjatasoille ja ikäryhmille on joka ilta. Jalkapallokin nostaa päätään. Pappaiässä hirvittää katsoa pikkuihmisten vauhtia pomppuradalla, skeittiparkissa nuoria riittää. Uimahalli on kiinni, ollut jo pitkään.

Kyllä täällä kelpaa kesää viettää.

terveisin

Jarmo Leppänen

melko aktiivi eläkeläinen