Kannuslaisen Jouni Joki-Tokolan erätarinat yksiin kansiin – Sekakaloja, teeriä ja mateita ilmestyy tiistaina runon ja suven päivänä



Kannuslainen Jouni Joki-Tokola, s. 1947, on tyytyväinen mies. Kädessä on tuore kirja, jonka hän on kirjoittanut. Kirja sisältää erätarinoita, joita Joki-Tokola on vuosien varrella saattanut paperille.