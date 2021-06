Ei hellettä, mutta ei sadetta tai tuultakaan – Kokon saa juhannusaattona polttaa



Juhannusaattona ei ole voimassa metsäpalovaroitusta pohjalaismaakunnissa, joten juhannuskokon polttaminen on sallittua. Aaton sää on puolipilvinen ja tuulta on niukasti.