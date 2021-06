Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Juhla ja juhannusyö

Juhannus on monelle suomalaiselle se kesän ja lomakauden virallinen avaus. Alkukesä on painettu niska kyyryssä ja juhannuksena on aika hengähtää. Samaan hengenvetoon täytyy taas muistuttaa, että monelle juhannus on ihan tavallinen viikonloppu, ja moni on myös töissä keskikesän juhlapäivinä.

Parhaat juhannukset ovat usein ne lapsuuden juhannukset. Koulu oli selätetty ja limpsaa kannettiin koreissa kotiin juhannuksen kunniaksi. Lasipulloissa tuolloin ollutta limonadia valittiin huolella, että kaikki makuelämykset olisivat esillä juhannuksena.

Juhannuskoivuja lähdettiin hakemaan isommalla porukalla. Rautakangella tehtiin reiät maahan ja laitettiin koivut oven pieleen. Siitä tiesi viimeistään, että juhannus on alkanut.

Äiti teki aina juhannukseksi reilun satsin punaista heraa. Lapsen suuhun se ei oikein maistunut, mutta vanhemmiten makunystyrät tottuivat tähänkin perinneruokaan.

Juhannuksen hevosenkengän heittokisat olivat jännittäviä hetkiä. Jostain tallin uumenista haettiin vanhat hevosenkengät ja nakuteltiin tapit pihalle. Välillä oli aika tiukkojakin parikisaotatuksia, kun vertailtiin kenen kenkä on lähimpänä tappia. Kyllä tikkaakin heitettiin, mutta se ei päässyt samalle volyymitasolle hevosenkenkien heiton kanssa.

Juhannussauna oli totta kai vuorossa jossain vaiheessa juhannusaattoa. Padan kiehuvaa vettä annosteltiin kylmän veden sekaan. Kylmä vesi oli vanhoissa maitotonkissa, josta kauhalla nosteltiin viilentävää vettä pesuvatiin.

Palasaippuaa hierottiin hipiälle ja sitten virutettiin iholta liat pois. Välillä pienet vilvoittelut ja vielä jälkilöylyille saunaan.

Saunasta käveltiin kohti pihamaata varoen, ettei polttaraiset pääsisi iskemään nilkkoihin. Saunasta saadut punaiset posket hehkuivat kilpaa auringon kanssa. Aurinko paistoi vielä lämpimästi, kun oli vuorossa kahvit kesäillassa. Juhannusaaton kahvit kruunasi mansikkakakku, jossa ei oltu kermavaahdossa pihistelty.

Hyvää juhannusta!