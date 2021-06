Raumankarin koulun luokan- ja liikunnanopettajien mielipide Himangan keskusleikkipuiston sijainnista

Kalajoen kaupunginvaltuusto on varannut Himangan keskusleikkipuiston suunnitteluun ja toteutukseen rahoituksen 15.12.2020 hyväksytyssä talousarviossa ja päättänyt samalla leikkipuiston sijoituspaikaksi Raumankarin koulun alueen. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.5.2021 puolestaan esittänyt Himangan keskusleikkipuiston sijoituspaikaksi hautausmaan puistoa.

Asiasta on käyty keskustelua myös himankalaisten keskuudessa. Haluamme tässä kirjoituksessa oikaista joitakin keskustelussa syntyneitä väärinkäsityksiä sekä tuoda esille lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisen näkökulmaa kasvatusalan ammattilaisina.

Raumankarin koulun koko henkilökunnan keskuudessa on koko ajan ollut täysin selvää, että mikäli keskusleikkipuisto sijoitetaan koulun läheisyyteen, se tulee oleman kaikkien kuntalaisten käytössä kaiken aikaa, myös koulupäivien aikana.

Keskusleikkipuisto sopii erinomaisesti sijoitettavaksi koulun ja koulun tiloissa toimivan nuorisotilan sekä kirjaston ja luistelukaukalon välittömään läheisyyteen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus tukee perheiden, lasten ja nuorten liikunta-aktiviteetteja.

Jussi Jokisen puisto Merenojan koulun läheisyydessä Kalajoella on hyvä esimerkki siitä, että leikkipuisto ja lähiliikuntapaikka tavoittavat parhaimmillaan ihmisiä vauvasta vaariin!

On tärkeää huolehtia siitä, että rakennettavat alueet palvelevat kokonaisuutena mahdollisimman monia kuntalaisia ja sijoittelussa otetaan huomioon, että eri-ikäisten on mahdollista löytää mielekästä tekemistä samalta alueelta.

Sosiaalitilatkin on lasten kanssa liikuttaessa tarvittaessa hyvä löytyä läheltä. Yhteisöllisyyttä ja alueiden monikäyttöisyyttä on arvokasta pyrkiä edistämään myös vapaa-ajan rakenteiden sijoittelulla.

Tuntuu erikoiselta, jos Himangan kokoisessa paikassa on varaa sijoittaa leikki- ja liikuntapaikkoja hajalleen, kun monessa muussa paikassa tehdään juurikin päinvastoin.

Meitä huolestuttaa erityisesti himankalaisten lasten ja nuorten puolesta, mikäli menetettään mahdollisuus toteuttaa Himangalle toimiva kokonaisuus, jossa eri-ikäiset voivat yhtä aikaa liikkua, leikkiä ja viettää vapaa-aikaa.

Koulun jo olemassa olevat tilat, kentät, telineet, kaukalot yms. yhdistettynä kirjaston läheisyyteen tekevät koulun alueesta parhaan vaihtoehdon leikkipuiston sijoituspaikaksi, kun katsotaan kokonaisuutta.

Myös sijainti keskellä Himankaa sekä olemassa olevat parkkitilat ovat Raumankarin koulun ja kirjaston korttelin etuja leikkipuiston saavutettavuutta ajatellen.

Lähiliikunta- ja leikkipaikkojen sijoittamisen eduista koulujen yhteyteen on olemassa myös tutkittua tietoa, joka on tärkeää ottaa huomioon sijoituspaikkaa päätettäessä. Tutkimustieto osoittaa mm., että vapaa-ajanviettopaikkojen, kuten leikkipuistojen käyttöaste on korkein niillä paikoilla, jotka on sijoitettu koulujen yhteyteen.

Nämä seikat haluamme saattaa kuntalaisten ja päättäjien tietoon ja toivomme niiden tulevan päätöksenteossa huomioiduiksi.

Raumankarin koulun luokan- ja

liikunnanopettajat,

Maria Aunola

Janne Kinaret

Lea Kippo-Kovasin

Johanna Yli-Tokola