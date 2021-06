Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kepulaismies, 50, on keskiverto valtuutettu

Kansanvalta on puhunut. Vaalien tuloksista ei voi valittaa. Jokaisen tulee elää tällä tuloksella, kävi se sitten kuinka kipeää tai nautti valtuustopaikan hekumasta.

Ehdottomasti suurin pettymys oli äänestysaktiivisuus, joka jäi kauas toivotusta. Odotin, että Kannuksessa olisi päästy kuutosella alkavaan lukuun, kun ennakkoäänestys oli kohtuullisen vilkasta. Lopulta Kannuksessa jäätiin kauas siitä, kun äänestysprosentti oli 58,1%. Toholammilla se oli muuten täsmälleen sama eli 58,1%.

Kalajoella jäätiin vielä alemmas eli äänestysprosentti oli 56,0%. Lestijärvi sentään pääsi komeisiin lukemiin, kun siellä äänestysprosentti oli 69,6%.

Keskusta on ollut Lestijokilaakson valtapuolue ja on sitä edelleen. Mielenkiintoista oli, että Kannuksessa keskusta menetti roimasti ääniä, mutta Toholammilla ja Lestijärvellä keskusta jopa vahvistui entisestään. Kalajoella keskusta säilytti asemansa.

Perussuomalaisten vahvinta aluetta on Kannus, jossa PS on toiseksi suurin puolue. Toholammilla SDP ja kokoomus haastavat lähimpänä keskustaa, mutta heidänkin yhteinen paikkamäärä on neljä, kun keskustalla se on nyt 13 paikkaa.

Kokoomus pitää kakkospaikkaa Kalajoella ja vasemmistoliitto Lestijärvellä. Kannuksessa kokoomus teki nousun viime vaaleihin nähden, mutta jäi kuitenkin selvästi PS:sta. Kalajoella vasemmistoliitto menetti yhden paikan ja PS taas sai kaksi lisää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kannuksessa uusi valtuusto on Lestijokilaakson miehisin (70%) ja yli puolet valtuutetuista on uusia (56%). Toholampi on tässäkin mielessä hyvin samansorttinen Kannuksen kanssa. Toholammilla uusia on myös yli puolet (58%) ja miehiä on 68% valtuutetuista.

Kalajoella (37%) ja Lestijärvellä (27%) uusia valtuutettuja oli huomattavasti vähemmän. Miehiäkin on jonkin verran vähemmän Kalajoella (63%) ja Lestijärvellä (67%) kuin Kannuksessa ja Toholammilla.

Valtuutettujen keski-ikä liikkuu kunnissa 50 vuoden molemmin puolin.