Keski-Pohjanmaa siirtyy koronavirusepidemian perustasolle – Rokotteita tarjolla kaikille yli 16-vuotiaille

Lestijoki

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Viranomaisryhmä linjasi, että Soiten alue siirtyy koronavirusepidemian perustasolle. Alueella on edelleen voimassa kokoontumissuositukset varotoimena 23.6.2021 saakka, jolloin tilannetta arvioidaan uudestaan.

Soiten alueen koronavirustilanne on rauhallinen. 14 vuorokauden aikana alueella on todettu yhteensä 6 koronavirustartuntaa ja alueellinen ilmaantuvuusluku on 7,7/100 000 asukasta. Koronavirustesteistä 0,1 % on positiivisia. Viimeisin positiivinen koronavirustartunta todettiin tiistaina 8.6.2021.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronaviruspotilas.

Viranomaisryhmän päätöksellä Soiten alue siirtyy koronavirusepidemian perustasolle. Varotoimena alueella on edelleen voimassa suosituksia koronavirusepidemian varalta. Keskeisiä suosituksia ovat mm. seuraavat:

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi sisätiloissa (suositus ennallaan)

Ulkona yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus max. 50 henkilöä (aiempi suositus oli 20 hlöä)

Aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa sallitaan max. 10 henkilön ryhmissä ja ulkotiloissa max. 50 henkilön ryhmissä (muutos ulkotilojen ryhmäkokoon, joka oli aiemmin 20 hlöä)

Lasten ja nuorten ryhmätoiminta sisätiloissa sallitaan max. 20 henkilön ryhmissä ja ulkotiloissa max. 50 henkilön ryhmissä (suositus ennallaan)

Suositus kontaktilajien harjoittelutauosta purettiin.

Alueen kasvomaskisuositus säilyy ennallaan.

Tarpeetonta matkustamista ulkomaille suositellaan edelleen välttämään.

Alueelliset suositukset ovat voimassa 23.6.2021 saakka. Aluehallintoviraston päätös alueen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumisrajoituksista on voimassa 22.6.2021 saakka.

Edelleen on tärkeää noudattaa koronaviruksen torjuntaan liittyviä hygieniaohjeistuksia sekä alueellisia suosituksia. Koronarokotusten edistyminen auttaa hillitsemään koronavirustartuntojen leviämistä ja mahdollistaa siirtymisen kohti normaalimpaa elämää. Soiten alueella kaikki yli 16-vuotiaat voivat saada koronavirusrokotteen.

Alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 23.6. arvioimaan alueellista koronavirustilannetta ja suosituksia. Mikäli alueellinen koronatilanne säilyy rauhallisena, voidaan ennen juhannusta mahdollisesti keventää alueellisia suosituksia.