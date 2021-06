Henna Salmisen kolumni: Vähättely on suomalaisten kansantauti – Ylpeyttä peliin, kansalaiset



Suomalaisessa kansanperinteessä vaatimattomuus on hyve. Jokainen meistä on varmasti törmännyt tilanteeseen, jossa omia tai toisten kykyjä, ominaisuuksia ja saavutuksia on tietoisesti tai tiedostamattomasti mitätöity.