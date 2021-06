Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Iloinen joukko on valmiina kauniissa kesäillassa. Varustus on kohdillaan, paitsi toimittajalla, joka on kiireissään ottanut tennarit jalkaan. Toukokuun sateet ovat laittaneet polut paikoitellen vetisiksi.

Tällä kertaa kohteena on Pirttijärven eräpolku, seuraavalla kerralla Jämsänkallio. Kyseessä on polkuperjantain reipas joukkio, joka Lestijoen Ladun organisoimana kiertää polkuja eri puolella Lestijokilaaksoa.

– Ajankohta kävelylle on erinomainen. Viikonloppu alkaa mukavasti, kun pääsee mukavaan joukkoon liikkumaan. Tarkoitus olisi, että mahdollisimman moni saisi kipinän liikkua tai lisätä omaa liikkumista polkuperjantaina, Lestijoen Ladun puheenjohtaja Esko Keski-Sämpi kertoo.

Ei tarvitse olla Ladun jäsen

Polkuperjantai-idean isä on kannuslainen Markku Törmä.

– Huomasin, että Ylivieskassa järjestettiin muutamia vuosia sitten polkujuoksuja. Aloin sitä miettimään ja sitä sitten jalostettiin nykyiseen muotoon. Lestijoen Latu on hyvä taustajärjestö, urheiluseuran kautta tästä saattaisi helposti tulla liian kilpailuhenkinen tempaus. Usein kysytään, tarvitseeko olla Lestijoen Ladun jäsen päästäkseen osallistumaan polkuperjantaihin. Ei tarvitse, kaikki halukkaat pääsevät matalalla kynnyksellä mukaan, Markku Törmä kannustaa.

Esko Keski-Sämpi on ollut mukana useimmissa polkuperjantaikävelyissä.

– Tässä sitä havahtuu ja laajenee omakin ajattelu näkemään, kuinka paljon hyviä reittejä meiltä täältäkin löytyy. Toivottavasti myös omatoimisesti käydään kiertämässä reittejä. Meille voi myös ilmoitella, jos tietää alueelta jotain polkuja, jotka ovat painuneet ehkä unholaan, Keski-Sämpi sanoo.

– Helposti on niin, että tunnetaan paremmin Vuokatin tai Ylläksen polut kuin Lestijokilaakson polkumahdollisuudet, Törmä naurahtaa.

Omaan tahtiin jaketään ei jätetä

Poluilla mennään täysin oman kunnon mukaan ja tahti pidetään niin alhaisena, että kaikki pysyvät varmasti mukana. Kello kaulassa ei mennä eteenpäin.

– Alkukesästä pyritään etsimään sellaisia reittejä, jotka ovat mahdollisimman kuivia. Yksi pointti tässä on myös se, että polut pysyisivät paremmin auki jatkossakin, Törmä sanoo.

Korona-aika on jo tehnyt sen, että polut ovat parantuneet monin paikoin, kun ihmiset ovat löytäneet entistä paremmin lähiluontokohteet.

Höpöttely ainakin yhtä tärkeää kuin kuntoilu

Pirttijärvellä mennään leppoisissa tunnelmissa pitkin komeita maisemia. Pirttijärvellä polkuperjantaita veti Aimo Pennanen ja peräpään valvojana toimi Pasi Löytynoja.

Tarinat ja jutut lentelivät tasaiseen tahtiin. Viikon polttavista aiheista siirrytään jouhevasti muistelemaan neljänkymmenen vuoden takaisia muisteloja.

Välillä pidetään taukoja ja taas jatketaan astelua polkua pitkin.

– Kyllä tässä ehdottoman tärkeää on, että saa välillä höpötellä. Pysyy mieli ja terveys kunnossa yhtä aikaa, polkuperjantain kävelijät vakuuttavat.