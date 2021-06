Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen Kannuksessa: Maakuntien pitää liittoutua keskittymistä vastaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen katsoo, että ongelmia tulee, jos keskusta menettää poliittisia asemiaan nykyisillä vahvoilla alueillaan, sillä se on nykypuolueista ainoa, joka aidosti kantaa huolta alueiden puolesta.

– Kyllä ihmisten pitää muistaa, että me uhkaamme mennä kolmen kasvavan pisteen Suomeksi, Turku–Tampere–Helsinki-kolmio on ainoa, joka kasvaa. Se uhkaa johtaa muun Suomen tyhjenemiseen, ja keskusta on ainoa puolue, joka puhuu tästä uhasta, Honkonen sanoi aurinkoisella Kruunarintorilla Kannuksessa perjantaina.

Alueiden tyhjeneminen on vaara koko Suomelle: sekä hyvinvointivaltiolle että teollisuudelle.

– Maakuntien on syytä liittoutua, että päätöksenteko ei keskitä kaikkea pääkaupunkiseudulle.

Etätyö ja monipaikkaisuus ovat Honkosen mielestä tärkeitä korkeakoulutettujen ihmisten työllisyydelle maakunnissa. Se tukee myös teollisia ja maataloustyöpaikkoja, ja loppukädessä parantaa elämänlaatua myös pääkaupunkiseudulla vähentämällä ruuhkia ja asuntopainetta.

– Väljempään Suomeen, se on meidän aluepoliittinen vaalilauseemme.

Honkonen ei ollut vielä perjantaina äänestänyt ennakkoon kuntavaaleissa.

– Olen sen verran vanhanaikainen, että äänestän varsinaisena vaalipäivänä. Olen siellä Saarijärvellä aamulla jonossa äänestyspaikalla, äänestän siellä ja lähden illaksi Helsinkiin vaalivalvojaisiin.

Kannuksesta Honkonen siirtyy iltapäivällä Toholammille.