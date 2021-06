Kannuksessa tulossa ennennäkemättömän mielenkiintoiset kuntavaalit – Paljon avoimia kysymyksiä, mutta vähän vastauksia



Next

Keitä valitaan ja ketkä jäävät rannalle? Kannuksen kuntavaaleista on tulossa jännittävät ja ennalta vaikeaksi povattavat.

Keitä valitaan ja ketkä jäävät rannalle? Kannuksen kuntavaaleista on tulossa jännittävät ja ennalta vaikeaksi povattavat.

Kannuksessa käydään pitkästä aikaa erittäin mielenkiintoiset kuntavaalit, joiden ennakointi on hankalaa. Vaalit ovat saaneet kannuslaiset ehdokkaat liikkeelle, sillä ehdokasmäärä on 76, joka on huomattavasti enemmän kuin 2017.