Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Korpelan Voima pysyy otsikoissa jatkossakin

Korpelan Voima pysyy otsikoissa ja pysyy siellä myös jatkossakin. Yhtymäkokouksella ja nykyisellä hallituksella sekä toimivalla johdolla on täysin erilainen näkemys kuntayhtymän lähimenneisyydestä kuin erotetulla hallituksella. Se on varmasti tullut kaikille selväksi.

Viime perjantaina yhtymäkokous oli varsin yksimielinen päätöksissään. Kohdennettua tilintarkastus -pykälää käsiteltiin ilman yleisöä pitkään ja hartaasti. Lopputulema oli, että yhtymäkokous velvoitti nykyisen hallituksen käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kohdennetussa tilintarkastuksessa esiin nousseista asioista, joko virkavastuu- tai vahingonkorvausasiana.

Noista asioista tuotiin esille julkisuuteen, että erotettu hallitus ylitti toimivaltansa myöntäessään eron entiselle toimitusjohtajalle ja päättäessään erokorvauksista. Tämän Korpelan Voima tiedotti kokouksen jälkeen.

Niin kuin kohdan monikkomuodosta saattaa päätellä, se ei suinkaan ollut ainoa asia, jota siellä puitiin. Myös muita epäkohtia oli löydetty kohdennetussa tilintarkastuksessa, mutta ainakaan toistaiseksi Korpelan Voima ei ole niitä julkisuuteen tuonut.

Tilanne on erittäin tulenarka ja harmillinen koko Korpelan Voiman toiminta-alueen kannalta. Aihe on tulehduttanut jo pitkään kunnalliselämässä. Se on selvä, että vain perusteellinen selvitystyö ja mahdollisten epäkohtien selvittäminen sekä avoimuus ovat ainoita lääkkeitä saada tilanne rauhoittumaan.

Erotetun hallituksen kaikki jäsenet ovat enemmän tai vähemmän ajautuneet omissa puolueissaan takajoukkoihin. Suurin osa heistä on oma-aloitteisesti tai ohjattuna poistunut paikallispolitiikasta, tämä termi riippuu siitä kummalta osapuolelta asiaa kysyy.

Mitä tulee erotetun hallituksen syyttelyyn median maalittamisesta on väitteenä täysin käsittämätön. Tiedotusvälineiden tehtävä on uutisoida päätöksistä ja taustoista. Se on aivan normaalia perustyötä journalismissa.

Voin vakuuttaa, että myös nykyinen hallitus ja Korpelan Voiman johto ovat paikallislehden yhtä kriittisen tarkastelun kohteena kuin edellisetkin hallitukset ja johtajat.