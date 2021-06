Kalajoki rokottaa jo yli 16-vuotiaita

Kalajoen kaupunki avasi maanantaina koronarokotusten ajanvarauksen kaikille yli 16-vuotiaille. Ajanvaraus tehdään verkossa.

Kaupunki tiedottaa, että koronarokotuskattavuus on Kalajoella erittäin hyvällä tasolla. Ensimmäisen rokotteen on nyt saanut yhteensä 52,8% kaikista kalajokisista, kun koko maan luku on 47,3%.

Koronarokotukset siirtyivät maanantaista lähtien Merenojan yhtenäiskoulun tiloihin. Rokotuspaikkana toimii yhtenäiskoulun pääaula/ruokasali, johon kuljetaan sisäänkäynnistä A, Pohjankyläntien puolelta.

Koulun edessä olevalle linja-autopysäkille voi pysäköidä rokotuksen ajaksi, ja invakortilla pääsee pysäköimään pääoven eteen. Lisäksi parkkialuetta on liikuntasalin päässä Lankilantien ja Pohjankyläntien kulmassa.